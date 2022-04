NAC steelt zege in extremis; winst periodetitel Almere op de tocht

Zaterdag, 16 april 2022 om 23:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:41

NAC Breda heeft zaterdagavond in de Keuken Kampioen Divisie voor de poorten van de hel een zege weggesleept op bezoek bij Almere City. De wedstrijd leek na een doelpunt van Odysseus Velanas en een eigen goal van Dion Malone in een gelijkspel te eindigen, maar Naoufal Bannis dompelde de thuisploeg in de 97ste minuut in rouw: 1-2. Door de zege komt NAC op 55 punten uit en wordt de voorsprong op nummer negen De Graafschap vergroot, terwijl Almere een dure nederlaag oploopt in de strijd om de vierde periodetitel.

Almere City en NAC schotelden de toeschouwers in het Yanmar Stadion een weinig enerverende eerste helft voor. Ilias Alhaft deelde weliswaar namens de thuisploeg in de openingsfase een speldenprik uit met een schot van afstand, maar serieus gevaar wist de ploeg van trainer voor rust eigenlijk niet te creëren. De bezoekers lieten zich ook slechts één keer gelden via Odysseus Velanas, die zijn doelpoging vanaf een meter of 35 op de lat uiteen zag spatten. Het rustsignaal deed beide ploegen overduidelijk goed, want in het tweede bedrijf golfde het spel over en weer.

De ban werd al snel gebroken door NAC, nadat Yassine Azzagari een ragfijne voorzet in huis had op Velanas. De middenvelder liet doelman Nordin Bakker vervolgens met een fraaie kopbal kansloos: 0-1. De openingstreffer van de ploeg van trainer Edwin de Graaf was voor Almere het sein om meer aan te dringen. Malone kon Jeffry Puriel eerst nog met een sterke ingreep een vrije doortocht naar Nick Olij versperren. Luttele minuten later moest de sluitpost van NAC alsnog meerdere malen handelend optreden.

De verdiende gelijkmaker van Almere kwam er uiteindelijk wel, nadat een kopbal van Bram van Vlerken via de rug van Malone achter een kansloze Olij viel: 1-1. De wedstrijd leek na een vermakelijke tweede helft te eindigen in een gelijkspel, maar in extremis zorgde Bannis voor een ongekend feest in Breda. Thomas Poll leverde in de 97ste minuut met een dramatische vrije trap in bij Velanas, die Bannis vervolgens oog in oog met doelman Bakker zette. De aanvaller faalde niet, waarna scheidsrechter Rob Dieperink direct voor het laatste fluitsignaal

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Emmen 35 24 5 6 36 77 2 FC Volendam 35 20 11 4 28 71 3 FC Eindhoven 35 19 7 9 24 64 4 Roda JC Kerkrade 35 17 12 6 29 63 5 Excelsior 35 19 6 10 25 63 6 ADO Den Haag 34 21 5 8 25 62 7 Jong Ajax 35 17 8 10 15 59 8 NAC Breda 35 15 10 10 13 55 9 De Graafschap 35 14 9 12 5 51 10 VVV-Venlo 35 13 5 17 -10 44 11 TOP Oss 35 11 8 16 -9 41 12 Jong PSV 34 11 7 16 -2 40 13 FC Den Bosch 34 12 4 18 -20 40 14 Almere City FC 35 10 8 17 -9 38 15 Jong AZ 35 11 5 19 -13 38 16 Telstar 35 8 11 16 -23 35 17 Jong FC Utrecht 34 10 4 20 -24 34 18 MVV Maastricht 35 10 3 22 -34 33 19 FC Dordrecht 35 8 8 19 -26 32 20 Helmond Sport 35 7 6 22 -30 24