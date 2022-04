Goal Vlahovic in minuut 95 helpt Juve nauwelijks; zorgen om De Ligt

Zaterdag, 16 april 2022 om 20:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

Juventus heeft slechts een punt overgehouden aan het Serie A-duel met Bologna. La Vecchia Signora werd in eigen huis verrast door een sterk spelend Bologna, dat de leiding nam in Turijn maar in de 95ste minuut een zege uit handen gaf door toedoen van Dusan Vlahovic: 1-1. Matthijs de Ligt viel met een blessure uit bij Juventus. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri (63 punten uit 33 duels) verliest door de puntendeling de aansluiting met Napoli (66 uit 32), Internazionale (69 uit 32) en AC Milan (71 uit 33).

De Ligt was door Allegri in de basiself geposteerd bij de thuisploeg, terwijl bij Bologna met Mitchell Dijks en Jerdy Schouten aan de aftrap mochten beginnen. Denzo Kasius begon op de bank. Juventus speelde in het eigen Allianz Stadium in een opvallend tenue, dat was ontworpen door Braziliaanse straatartiest Eduardo Kobra. De thuisploeg zorgde voor het eerste wapenfeit met een kopbal van Vlahovic op aangeven van Álvaro Morata. De poging van de Serviër ging echter rakelings over het doel.

Na een kwartier mocht Paulo Dybala vanaf een meter of twintig aanleggen voor een vrije trap, maar de Argentijn die deze zomer gaat vertrekken bij de club uit Turijn krulde de bal rakelings naast. Juventus legde een fletse eerste helft op de mat en kwam tot weinig uitgespeelde kansen. Op slag van rust mocht Dybala weer aanleggen voor een vrije trap, ditmaal vanaf de rechterkant. Hij mikte echter te hoog en bracht Bologna-doelman Lukasz Skorupski daarmee niet in verlegenheid. Hij was daarmee direct verantwoordelijk voor het laatste wapenfeit van de eerste helft.

Bijna De Ligt! ?? De verdediger kopt bijna raak, maar zijn inzet wordt gestopt door de doelman ? De ligt lijkt daarbij geblesseerd te raken en moet gewisseld worden ??#ZiggoSport #SerieA #JuveBologna pic.twitter.com/vNNWgnJKpk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2022

Bologna kwam uitstekend uit de kleedkamer en kwam via ex-FC Twente speler Marko Arnautovic bijna op voorsprong. De Oostenrijker schoot de bal echter rakelings naast na een lage voorzet van Roberto Soriano. Even later was Arnautovic wel trefzeker. Weer kwam het voorbereidende werk van Soriano, waarna de spits Juventus-doelman Wojciech Szczesny kon omspelen en de bal in het lege doel kon werken. Danilo leek twee minuten later de gelijkmaker binnen te koppen uit een corner, maar zijn poging belandde op de binnenkant van de paal. Daarna scoorde Matthijs de Ligt bijna met een poging van dichtbij vanuit een vrije trap van Juan Cuadrado, maar Skorupski had een geweldige redding in huis. Na dit wapenfeit van de Nederlander viel hij uit met een nog onbekende blessure. Bij Bologna viel de jonge Kasius in.

De gelijkmaker in extra tijd! ?? Dusan Vlahovic knikt de bal binnen na een omhaal van Morata ?? Juve ontsnapt aan een nederlaag ?#ZiggoSport #SerieA #JuveBologna pic.twitter.com/9igo7m7a8h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 16, 2022

Juventus bleef nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Morata leek tien minuten voor tijd alleen op Skorupski af te kunnen gaan nadat hij een sliding van Gary Medel kundig ontweek, maar de Spanjaard werd alsnog gevloerd door Adama Soumaoro. Cuadrado schoot de rebound op de lat, waarna alle spelers van Juventus schreeuwden om een penalty. Scheidsrechter Juan Luca Sacchi werd door de VAR naar de kant geroepen, waarna hij ervoor koos om een vrije trap te geven en de centrumverdediger van Bologna met rood weg te sturen. Door aanhoudende kritiek op de leiding werd Medel ook weggestuurd door twee keer geel te pakken in een aantal seconden.

Zo kon Juventus met twee man meer op jacht gaan naar een ommezwaai van de wedstrijd. Diep in de blessuretijd kwam de gelijkmaker voor Juventus. Uit een corner van Bernardeschi produceerde Morata een fabelachtige omhaal, die werd binnengekopt door Vlahovic. Verder dan deze goal kwam Juventus echter niet door een gebrek aan tijd, waardoor Bologna met negen man een punt veilig stelde.