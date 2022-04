Inter eenvoudig terug aan kop; bizarre invalbeurt bij Spezia duurt 10 minuten

Vrijdag, 15 april 2022 om 21:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:13

Internazionale heeft vrijdagavond de koppositie in de Serie A overgenomen van AC Milan. De ploeg van Simone Inzaghi rekende vrij eenvoudig af met Spezia: 1-3. In Italië zal het langst nagesproken worden over het bizarre optreden van Spezia-spits M'Bala Nzola, die na precies een uur inviel. Nzola verscheen op het veld met een oorbel en werd door de scheidsrechter, die dat na zes minuten ontdekte, gemaand die te verwijderen. De Frans-Angolese aanvaller kreeg dat echter niet voor elkaar, ook niet met hulp van de medische staf van Spezia. De verbijsterde Thiago Motta, de coach van de thuisploeg, besloot Nzola daarom - nog geen tien minuten na diens entree - weer te wisselen.

Denzel Dumfries begon wederom in de basis bij Inter. Stefan de Vrij viel zes dagen geleden geblesseerd uit tegen Verona en viel pas in de 82ste minuut in, terwijl Jeroen Zoet bij Spezia als gebruikelijk op de bank bleef. De bezoekers kregen al vroeg de kans om te scoren, maar de doorgebroken Edwin Gyasi wist Samir Handanovic niet te passeren. Inter had een duidelijk overwicht en zette dat na een half uur om in een doelpunt. Danilo D'Ambrosio legde terug met het hoofd en zag Marcelo Brozovic met een vernietigend schot van zestien meter profiteren: 0-1.

Surreal: M'Bala Nzola entrou em campo no minuto 60 e, após ser avisado pelo árbitro, teve de ser substituído 10 minutos depois porque não conseguiu tirar o brinco. pic.twitter.com/OvH0mfNOa9 — B24 ???? (@B24PT) April 15, 2022

Dumfries was bedrijvig en kreeg enkele minuten voor rust zijn eerste kans in een snelle tegenaanval. De rechtervleugelverdediger dook op aan de linkerzijde van het strafschopgebied, maar kon met zijn schot Ivan Provedel niet verrassen. Na ruim een uur spelen kreeg Dumfries een nog veel betere kans. Ivan Perisic legde de bal vanaf links panklaar voor de opgestoomde vleugelverdediger, die bij de tweede paal arriveerde maar huizenhoog over schoot.

Marcelo Brozoooooovic! ???? Via zijn eerste van dit seizoen komt Inter heerlijk op voorsprong tegen Spezia: 1-0 ??#ZiggoSport #SerieA #SpeziaInter pic.twitter.com/fGEntSs2lI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 15, 2022

Inter bleef zoeken naar de bevrijdende tweede treffer en vond die een kwartier voor tijd. Opnieuw stond Perisic aan de basis door van links naar binnen te kappen en de bal richting tweede paal te sturen. Lautaro Martínez, die net was ingevallen, verlengde de bal met een handige voetbeweging: 0-2. Giulio Maggiore zorgde twee minuten voor tijd voor een hoogtepunt bij Spezia door de bal van de rand van de zestien fantastisch in de kruising te kegelen: 1-2. In blessuretijd besliste Alexis Sánchez de wedstrijd in een snelle counter door simpel binnen te tikken: 1-3.