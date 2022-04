Langst dienende manager in de Premier League na 9,5 jaar ontslagen

Vrijdag, 15 april 2022 om 11:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:05

Burnley neemt per direct afscheid van Sean Dyche, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Dyche was de langstzittende manager in de Premier League. Hij had 9,5 jaar de leiding over the Clarets. Burnley, dat momenteel achttiende in de Premier League staat, zag nog onvoldoende perspectief voor verbetering met de huidige hoofdtrainer aan het roer.

"Allereerst willen we onze oprechte dank uitspreken aan Sean Dyche en zijn staf voor hun prestaties bij de club gedurende de laatste tien jaar", zegt voorzitter Alan Pace in een verklaring op de officiële website van de club. Tijdens zijn tijd op Turf Moor is Sean een aanwinst geweest zowel op als naast het veld, gerespecteerd door spelers, staf en supporters."

"De resultaten dit seizoen waren echter teleurstellend en hoewel dit een ongelooflijk moeilijke beslissing was, met nog acht cruciale wedstrijden in dit seizoen te gaan, zijn we van mening dat een verandering nodig is om de ploeg de best mogelijke kans te geven om haar Premier League-status te behouden. Het proces om Sean te vervangen is begonnen en verdere mededelingen zullen te zijner tijd aan de supporters worden gedaan."

Burnley wist sinds maart slechts een van zijn zes Premier League-duels te winnen. Begin april werd de uiterst belangrijke degradatiewedstrijd tegen Everton (3-2) in eigen huis winnend afgesloten. De 2-0 nederlaag op bezoek bij hekkensluiter van afgelopen zondag tegen Norwich City heeft de leiding van de club doen besluiten om Dyche na 9,5 jaar te ontslaan. In de periode dat de oefenmeester aan het roer stond bij Burnley promoveerde de club team twee keer vanuit de Championship, eindigde Dyche tweemaal in het linkerrijtje van de Premier League en kwalificeerde Burnley zich voor het eerst in 51 jaar voor Europees voetbal.