Trainer van Bodö/Glimt haalt hard uit naar Mourinho na vechtpartij

Maandag, 11 april 2022 om 17:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:09

Bodö/Glimt-trainer Kjetil Knutsen overwoog op te stappen nadat Nuno Santos, de keeperstrainer van AS Roma, hem donderdagavond na afloop van het Conference League-duel bij de keel greep in de spelerstunnel. De Noorse succestrainer wist in de heenwedstrijd van de achtste finale voor de tweede keer dit seizoen te stunten tegen AS Roma (2-1) en kreeg het na afloop aan de stok met het staflid van i Giallorossi.

Knutsen boekt dit seizoen met Bodö/Glimt in Europa het ene na het andere succes. Donderdagavond was zijn ploeg in eigen huis met 2-1 te sterk voor Roma. In oktober werden de Romeinen tijdens de groepsfase van de Conference League nog met 6-1 afgedroogd door de huidige nummer vier van de Noorse Eliteserien. Na de ontmoeting van donderdag ging het vooral over de tumultueuze scènes die zich na het laatste fluitsignaal ontvouwden. Roma-speler Lorenzo Pellegrini beschuldigde Knutsen ervan dat hij de trainer van de Serie A-ploeg, Nuno Santos, fysiek had aangevallen, terwijl Bodö/Glimt dit tegensprak en aangifte tegen Santos deed bij de Noorse politie.

In een persbericht heeft Knutsen verklaard dat de keeperstrainer van Roma hem bij de nek greep en hem tegen een muur duwde, waarna de Noor zich zou hebben ‘verdedigd’.

Knutsen liet zich na het gewonnen competitieduel met Sandefjord nogmaals uit over de vechtpartij. “Het is zo’n groot iets dat ik overweeg of ik nog door moest gaan als trainer”, zei Knutsen tegenover Avisa Nordland. “Het staat zo ver van mijn waarden, de waarden van de club en de waarden van het Noorse voetbal. Je moet de kracht in jezelf vinden om de situatie op de best mogelijke manier op te lossen. Zulke dingen kunnen me ertoe aanzetten om totaal ander werk te gaan doen. Voor mij is het belangrijkste dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. Als het ten koste van dat gaat, moet ik overwegen of het dat wel waard is.”

De trainer van Bodö/Glimt beaamde nogmaals dat Santos hem bij de keel greep.

“Ik vind het schokkend dat hij hiertoe in staat was. Verder liet Knutsen ook weten dat hij weinig sympathie kan opbrengen voor José Mourinho. Hij ziet de oefenmeester van Roma als een trainer waar hij een afkeer van heeft. “Zijn waarden en manier van leidinggeven staan zo ver af van waar ik voor sta. Het is ongelooflijk teleurstellend om te zien van een succesvolle trainer die al zo lang in de voetballerij meeloopt.” Bodö/Glimt verdedigt donderdagavond in Stadio Olimpico de 2-1 voorsprong uit het heenduel. Mochten de Noren weten door te stoten naar de halve finale, treffen ze mogelijk PSV.