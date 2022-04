Napoli grijpt naast koppositie ondanks flitsende entree Mertens

Zondag, 10 april 2022 om 16:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:03

Napoli heeft zondag verzuimd op de koppositie over te nemen in de Serie A. De nummer drie ging op eigen veld onderuit tegen Fiorentina: 2-3. Hierdoor blijven titelconcurrenten Internazionale en AC Milan het verliezende Napoli voor. Inter, dat een duel tegoed heeft, won zaterdag met 2-0 van Hellas Verona. AC Milan speelt zondagavond tegen Torino. Atalanta ging onderuit op bezoek bij Sassuolo: 2-0.

Napoli - Fiorentina 2-3

Na ruim een halfuur spelen keek Napoli tegen een achterstand aan in het San Paolo. Nicolás González schoot de bal van binnen het strafschopgebied in de linkerbovenhoek: 0-1. Mário Rui had de stand een minuut later kunnen gelijktrekken, maar zijn schot vanuit een moeilijke hoek ging over en naast. In de slotminuut van de eerste helft kwam voormalig PSV'er Hirving Lozano het veld in voor de niet fitte Matteo Politano. Elf minuten na rust nam Dries Mertens voorin bij Napoli de plaats in van Fabián Ruiz. Twee minuten na zijn entree knalde Mertens van buiten de zestien in de linkerbenedenhoek.

Het was niet voldoende voor Napoli, want Fiorentina scoorde via Jonathan Ikoné (66) en Arthur Cabral (72) tweemaal in een kort tijdsbestek. Napoli deed echter nog wel wat terug in de slotfase van de boeiende ontmoeting. Victor Osimhen, goed voor de assist op Mertens bij de 1-1, schoot in de 85ste minuut raak van binnen het strafschopgebied van Fiorentina: 2-3. In de resterende minuten en de blessuretijd bleef de zo gewenste gelijkmaker uit.

Wow Osimhen 2-3!! ?? De aanvaller brengt de spanning terug met een meer dan lekker uithaal! Kan titelkandidaat Napoli een 3-2 nederlaag tegen Fiorentina nog voorkomen? #ZiggoSport #SerieA #NapoliFiorentina pic.twitter.com/yiAqSSst3w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 10, 2022

Sassuolo - Atalanta 2-1

Atalanta, waar Marten de Roon ontbrak, Teun Koopmeiners op de bank begon en Hans Hateboer een basisplaats had, liet na om aansluiting te krijgen met de subtop in de Serie A. Halverwege de eerste helft tegen Sassuolo keek men tegen een achterstand aan. Hamed Junior Traorè schoot raak na een snelle uitbraak van de thuisploeg. Diezelfde Junior Traorè verdubbelde de voorsprong van Sassuolo na ruim een uur spelen met een schot van net buiten de zestien. Luis Muriel deed nog iets terug voor Atalanta in de 93ste minuut, maar dat bleek niet voldoende om de nederlaag af te wenden.