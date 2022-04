Sjaak Polak (46) lijdt aan blaaskanker: ‘Het is een hel, dit gun je niemand’

Zondag, 10 april 2022 om 11:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:34

Sjaak Polak lijdt aan blaaskanker. De 46-jarige voormalig profvoetballer en trainer van de vrouwen van ADO Den Haag heeft dat zondag zelf bekendgemaakt in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Polak, die pas sinds een paar dagen weer op straat komt, maakt het naar eigen zeggen naar omstandigheden goed.

Afgelopen week heeft Polak ‘goed bericht’ gekregen. "Zoals mensen het niet weten, ben ik net weer een paar dagen op straat. Ik mag van geluk spreken dat ik hier aan tafel mag zitten, want het had ook anders kunnen lopen. Er zijn geen andere cellen op bepaalde plekken in mijn lichaam gevonden", zo vertelde hij in het voetbalpraatprogramma. "Nu is het een kwestie van herstellen en wachten. Over vier maanden is er weer een check. Ik heb goede hoop en zal fris en fruitig doorgaan. Het leven gaat wel door, maar het is pittig geweest. Het is een hel en je moet er in mee, maar dit gun je niemand."

Heftige weken voor Sjaak Polak ?? "Ik mag van geluk spreken dat ik hier aan tafel mag zitten" pic.twitter.com/YynYNFT7mQ — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

Polak vertelt over de heftige tijd die hij doormaakte. "We hadden een wedstrijd bij PEC Zwolle. Na de wedstrijd heb ik het verteld aan de eerste drie aanvoerders. Daarna is het echt bekend geworden en een beetje uitgelekt. Hoe dat kan weet ik niet, dat gaat zo snel in het voetbal. Toen we naar de uitwedstrijd tegen PSV reden zat ik in de bus, ik zou gebeld worden door het ziekenhuis, maar ik zat maar te wachten en te wachten. Uiteindelijk kreeg ik heel laat het bericht dat het allemaal positief was. Toen zakte ik van opluchting door de bodem van de bus."

Polak was een opmerkelijke verschijning gedurende zijn actieve loopbaan en zorgde vaak voor een lach op de gezichten bij voetbalfans met zijn spraakmakende interviews. De voormalig verdediger speelde onder meer bij Excelsior, FC Twente, ADO Den Haag en Sparta Rotterdam. Momenteel is Polak bezig aan zijn derde seizoen als trainer van de ADO Vrouwen, waar hij onlangs zijn contract heeft verlengd. De oefenmeester ligt nu tot medio 2023 vast. Vorig jaar wist Polak met ADO de bekerfinale te bereiken en plaatste hij zich voor de kampioenspoule in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen.