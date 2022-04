Maarten Stekelenburg plots terug bij Ajax; Ten Hag wijst nummer één aan

Zaterdag, 9 april 2022 om 20:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:12

Maarten Stekelenburg zit zaterdagavond voor het eerst sinds 29 augustus bij de wedstrijdselectie van Ajax tegen Sparta Rotterdam. De 39-jarige doelman is sneller dan verwacht hersteld van een zware heupblessure, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat hem die het hele seizoen zou kosten. Erik ten Hag is blij met de terugkeer van Stekelenburg, maar spreekt tegelijkertijd uit: "André Onana is onze onbetwiste nummer één", aldus de coach van Ajax tegen Hans Kraay junior van ESPN.

Stekelenburg begon het seizoen onder de lat bij Ajax, maar moest na drie duels dus geblesseerd afhaken. Ondanks zijn lange afwezigheid komt zijn terugkeer toch onverwachts snel. "Daar zijn we heel blij mee", aldus Ten Hag. "Ik heb een paar weken geleden ook aangegeven dat het ook verrassend voor ons was, dat hij vooruitliep op het schema. De afgelopen weken heeft hij goed kunnen trainen en heeft hij de stap naar de groep gemaakt, vandaar dat hij er weer bij zit."

Ten Hag geeft toe dat Onana nog niet presteert zoals van hem verwacht wordt. "André zit niet op het niveau van daarvoor, dat is duidelijk. Maar dat kun je ook niet verwachten. Hij moet gewoon keihard werken om daar weer naartoe te komen. Ik ben ervan overtuigd... we hebben hem allemaal gezien, hij is gewoon een magistrale keeper. Nee, hij is niet onrustig, maar hij heeft natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon neergezet. Dat blijft natuurlijk bij de mensen hangen, ook bij mij. En ook bij hemzelf overigens." Of Stekelenburg hem in de nek hijgt? "Daar is nu helemaal geen sprake van", zegt Ten Hag uiterst stellig.

Remko Pasveer is op de weg terug na een gebroken vinger, maar dat zal nog even duren. "Pasveer heeft de stap naar keeperswerk nog niet gemaakt, dus dat is op dit moment nog niet mogelijk", aldus Ten Hag, die ook Noussair Mazraoui moet missen. "Het is de knie. Het is altijd moeilijk te zeggen hoe lang dat duurt, het is twee dagen geleden gebeurd en is dusdanig dat hij vandaag niet kan starten."