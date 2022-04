Bayern München werkt hard aan ‘two players package’ deal’ bij Ajax

Dinsdag, 5 april 2022 om 14:46 • Chris Meijer • Laatste update: 14:49

Bayern München werkt al weken aan een two players package deal bij Ajax. Fabrizio Romano meldt dat de gesprekken Mino Raiola over Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui al een tijdje aan de gang zijn. Ondertussen wacht het eveneens nadrukkelijk geïnteresseerde Barcelona het definitieve antwoord van Mazraoui nog af.

Sky Deutschland meldde vorige week dat Bayern zich met een verbeterde aanbieding - die volgens Mundo Deportivo een jaarsalaris van tien miljoen euro bevatte - bij Mazraoui had gemeld. Dat is twee keer zoveel als Mazraoui volgens de laatste berichten van transfermarktexpert Romano kan verdienen in Barcelona en bovendien heeft de Duitse topclub hem benaderd door een direct telefoongesprek met directeur Oliver Kahn en trainer Julian Nagelsmann. Eerder werden ook AC Milan en Borussia Dortmund genoemd als twee clubs met nadrukkelijke belangstelling voor Mazraoui.

Bayern have been working on both Noussair Mazraoui and Ryan Gravenberch with Mino Raiola for weeks - kind of ‘two players package’ deal. Talks still ongoing. ?? #FCBayern



Barcelona are waiting for Mazraoui’s final answer, while Ajax are negotiating with Bayern for Gravenberch. pic.twitter.com/0t0sOerBfc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022

Op dit moment lijkt Mazraoui echter een keuze te gaan maken tussen Barcelona en Bayern. Der Rekordmeister werkt al weken aan een dubbelslag bij Ajax, want er wordt met Raiola niet alleen gesproken over Mazraoui. Er werd eerder al duidelijk dat Bayern een bod van totaal 25 miljoen euro zou hebben uitgebracht op Gravenberch: 15 miljoen euro daarvan is een vast bedrag, de overige 10 miljoen euro is variabel en kan afhankelijk van bepaalde prestaties verdeeld over vele jaren verdiend worden door Ajax.

Klaarblijkelijk heeft Ajax daar nog niet mee ingestemd, daar Romano nu meldt dat de Amsterdammers nog onderhandelen met Bayern. De transfermarktexpert maakte eerder melding van vergevorderde gesprekken tussen Gravenberch en Bayern over de persoonlijke voorwaarden, wat geen probleem moet vormen. Gravenberch liet eerder weten dat de onderhandelingen over het verlengen van zijn tot medio 2023 lopende contract bij Ajax gestopt zijn. "Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien.”