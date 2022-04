Intikker van Mkhitaryan is voldoende om imposante reeks Roma te verlengen

Zondag, 3 april 2022 om 19:53 • Tom Rofekamp

AS Roma heeft zondag geen fout gemaakt. De ploeg van José Mourinho had in een flets duel met laagvlieger Sampdoria voldoende aan een intikker van Henrikh Mkhitaryan om de drie punten mee naar Rome te nemen: 0-1. Daarmee blijven i Giallorossi bezig aan een fraaie reeks: de Romeinen zijn al tien duels op rij geslagen in de Serie A. Rick Karsdorp verscheen bij AS Roma als meest rechtermiddenvelder aan het startsignaal.

De elf van Mourinho waren na vijf minuten spelen al dicht bij de openingstreffer. Lorenzo Pellegrini legde de bal bij een corner op het hoofd van Roger Ibañez, wiens kopbal net over het doel van Emil Audero zeilde. Lang viel er weinig te genieten voor het publiek in het Stadio Luigi Ferraris, tot de 27ste minuut op de klok aanbrak. Nicola Zalewski dribbelde het vijandige zestienmetergebied in en zag zijn voorzet via een tegenstander voor het rechterbeen van Henrikh Mkhitaryan belanden. De Armeen raakte de bal met zijn niet optimaal, maar wel voldoende: 0-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tammy Abraham kreeg iets voor rust een grote kans om de marge te verdubbelen. De spits, die bij zijn volgende competitietreffer op gelijke hoogte zou komen met de meest scorende Engelsman in de Serie A in één seizoen aller tijden (Gerald Hitchens: zestien goals in het seizoen 1961/62), schoot van dichtbij echter vlak langs de linkerpaal. Er volgden wat kleine kansen over en weer voordat de scheidsrechter Gianluca Manganiello floot voor het rustsignaal. Sampdoria-trainer Marco Giampolo deed na de pauzeeen tactische zet door oudgediende Fabio Quagliarella te brengen voor Stefano Sensi.

De ingreep van Giampolo bracht niet het gewenste vuur, maar ook Roma oogde inspiratieloos in de tweede helft. Abdelhamid Sabiri zorgde met nog een kwart wedstrijd te gaan voor het eerste hoogtepunt; Rui Patrício had echter niet al te veel moeite met zijn inzet van ver. De thuisploeg zette in het slot van de wedstrijd nog wel even aan, maar zou de drie punten aan de bezoekers uit Rome moeten laten. Roma klimt door de overwinning met één plek naar stek zes, waarmee de club weer voor even boven aartsrivaal Lazio staat.