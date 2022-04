Willem II gunt ‘verbolgen’ Denny Landzaat alsnog buitenlands avontuur

Zondag, 3 april 2022 om 15:29 • Rian Rosendaal

Denny Landzaat mag alsnog vertrekken bij Willem II, zo weet het Brabants Dagblad zondag te onthullen. De assistent-trainer mocht eerst niet tussentijds weg uit Tilburg, maar krijgt nu wel toestemming om samen met hoofdtrainer John van den Brom naar Al-Taawon uit Saudi-Arabië te verkassen. De club had de komst van Landzaat zaterdag al aangekondigd, tot grote verbazing van het bestuur van Willem II.

Landzaat had algemeen directeur Martin van Geel op de hoogte gebracht van de interesse van Al-Taawon, maar de club zelf had nog geen contact opgenomen met de leiding van de Tricolores. Daarnaast voelde Willem II er weinig voor om Landzaat ruim een jaar voor het aflopen van zijn contract te laten gaan. De assistent-coach, die als tussenpaus fungeerde voordat Kevin Hofland werd benoemd als nieuwe hoofdtrainer, was naar verluidt verbolgen over de houding van zijn werkgever. Hij kwam gelijk met het verzoek om mee te werken aan de transfer richting Saudi-Arabië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens het Brabants Dagblad werkt Willem II mee aan het verzoek van Landzaat omdat men door de aankondiging van Al-Taawon voor een voldongen feit was komen te staan. Er ligt nu een akkoord tussen alle betrokken partijen. Als vervanger van Landzaat heeft Willem II inmiddels Reinier Robbemond aangetrokken. Hij werd vorige maand nog ontslagen bij De Graafschap vanwege de tegenvallende prestaties en was daardoor op korte termijn beschikbaar.

Robbemond was al in een eerder stadium als assistent-coach verbonden aan Willem II, met Erwin van de Looi als zijn toenmalige baas. Na het ontslag van laatstgenoemde nam Robbemond het roer tijdelijk over. De teruggekeerde coach begon in maart 2018 met een sensationele 5-0 overwinning op PSV. Hij werkte in het verleden ook onder meer bij PSV, AZ en TOP Oss. De nieuwe assistent-trainer heeft tot het einde van het seizoen getekend in Tilburg.