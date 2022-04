Van Hintum: ‘Ik heb een verleden met deze trainer, dat liep niet vlekkeloos’

Zaterdag, 2 april 2022 om 20:50

Bart van Hintum betreurt zijn gedwongen vertrek bij FC Groningen. Vorige maand besloot de club om het aflopende contract van de centrale verdediger niet te verlengen, waardoor zijn dienstverband in Groningen na drie jaar ten einde komt. Van Hintum denkt dat het besluit te maken heeft met de komst van de nieuwe trainer Frank Wormuth in de zomer, zo vertelt hij aan ESPN na de 1-3 nederlaag tegen Ajax.

"Ik heb een verleden met deze trainer. Dat liep toen ook al niet vlekkeloos, dus ik zag het al een beetje aankomen", zegt Van Hintum, die in het seizoen 2018/19 onder Wormuth werkte bij Heracles Almelo. De 35-jarige verdediger had niet verwacht dat hij zou moeten vertrekken na het aflopen van zijn contract. "Iedereen bij de club zei van niet, omdat ik er gewoon lekker in zit. Ik ben fit en kan makkelijk nog een jaar door. Maar helaas maken ze deze keuze. Ik ga gewoon vol door. Ik ben nog te jong om te stoppen."

In een interview met RTV Noord van twee weken geleden wees Van Hintum ook al op de komst van Wormuth. "Ik ben ervan overtuigd dat het verleden met deze keuze te maken heeft, want voor mij is het 99 procent zeker dat de nieuwe trainer mij er niet bij wil. En dat geeft ook niet", zei hij toen. Van Hintum toonde zich niet blij met de manier waarop technisch directeur Mark-Jan Fledderus het nieuws meedeelde. "Als Fledderus gewoon eerlijk had gecommuniceerd dat hij me te oud vindt of dat de nieuwe trainer niet met me wil werken, dan had ik daar vrede mee gehad. Nu blijft het verhaal naar mij toe heel vaag en dat vind ik jammer."

Van Hintum lijkt niet lang zonder club te hoeven zitten. Een rentree bij PEC Zwolle is een serieuze optie, werd de afgelopen weken al duidelijk. "Als jij het zegt zal het wel waar zijn”, lacht Van Hintum na de nederlaag tegen Ajax. “Ik ben met PEC in gesprek, ja. Ik heb daar vijf mooie jaren gehad. PEC is mijn cluppie en het voelt als thuiskomen. Ik ga ervan uit dat ze in de Eredivisie blijven, al wordt dat moeilijk. Maar voor mij maakt het niet uit of ze erin blijven of degraderen. Voor de keuze maakt dat in principe niet uit." Van Hintum speelde tussen 2011 en 2016 al voor PEC.