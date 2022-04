Personele problemen dwingen Slot en Feyenoord tot andere keuzes

Vrijdag, 1 april 2022 om 11:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

De selectie van Feyenoord is niet ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Lutsharel Geertruida moest het trainingskamp van Jong Oranje vroegtijdig verlaten en is niet fit genoeg om zaterdag in actie te komen tegen Willem II. Jens Toornstra heeft griepverschijnselen. Achter de naam van de middenvelder staat een vraagteken. Luis Sinisterra is er daarentegen wel gewoon bij. De aanvaller stond twee keer in de basis bij Colombia en is op tijd terug en fit bevonden.

"Geertruida kwam al na twee dagen terug en zal niet beschikbaar zijn tegen Willem II", verklapte Slot vrijdagochtend tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Willem II. De verdediger heeft last van het bovenbeen en moest de interlands van Jong Oranje tegen Jong Bulgarije en Jong Zwitserland aan zich voorbij laten gaan. "En ik kreeg vanochtend een berichtje van de dokter dan Jens Toornstra wat koorts heeft. Die heeft geen interlandbreak gehad, maar dat zal voor zaterdag ook nog een twijfelgeval zijn."

De inzetbaarheid van Sinisterra komt niet in gevaar. De buitenspeler reisde deze week af naar Colombia voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia (3-0 winst) en Venezuela (0-1 winst), maar wist zich niet te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. Donderdag keerde hij terug in Rotterdam. "Het was voor hem heel dubbel, omdat hij twee keer in de basis stond, wat voor hem natuurlijk wel heel mooi was. Maar ze hebben zich niet geplaatst voor het WK, wat voor hem een enorme teleurstelling was", aldus Slot.

Slot onthulde alvast dat Sinisterra tegen Willem II 'gewoon' in de basis staat zaterdagavond. "We gaan zien hoe hij dat verwerkt heeft, want hij gaat wel starten, kan ik je vertellen", aldus de Feyenoord-trainer. "We hebben namelijk ook gemerkt dat als hij er niet bij is, het niet altijd goed voor ons geweest is. Dus als hij enigszins fit is, en dat is hij, dan gaat hij gewoon spelen." Ook Tyrell Malacia is op tijd fit. De vleugelverdediger viel tegen Duitsland geblesseerd uit, maar ziet het duel met de Tilburgers niet in gevaar komen.