Van der Vaart onderbreekt Slot bij Studio Voetbal: ‘Echt? Hij viel me tegen'

Zondag, 27 maart 2022 om 23:44 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:48

Rafael van der Vaart is van mening dat Teun Koopmeiners vaker een voorwaartse bal mag geven. Tijdens Studio Voetbal van de NOS komt de rol van de middenvelder bij Oranje tegen Denemarken (4-2) ter sprake. Waar de eveneens aanwezige trainer Arne Slot genoot van het optreden van Koopmeiners, had Van der Vaart meer verwacht van de middenvelder van Atalanta.

“Wat ik mooi vond om te zien, en dat was een keuze van Louis van Gaal, was dat je met Frenkie de Jong Teun Koopmeiners twee spelers hebt die die drie jongens voorin (Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Memphis Depay, red.) op een fantastische manier aan het werk kunnen zetten”, vertelt Slot, die onderbroken wordt door Van der Vaart. “Vind je dat? Echt waar, ik ben enorm fan van Teun Koopmeiners, maar hij viel me gister een beetje tegen... gewoon qua hoe vaak hij die bal naar voren speelde. Ik heb maar één keer gezien dat hij de bal naar voren gaf. Ik ook wel blij dat hij speelde, maar ik vond dat hij zó veel uitzakte.”

“Hij heeft in ieder geval het vermogen om als linkspoot op rechts te spelen”, reageert Slot. “Daarnaast heeft hij het vermogen om die drie spelers zowel in de voeten, als in de diepte aan te spelen. Teun is echt geweldig in het afpakken van ballen, het opjagen, het kort op de bal zitten. Maar hij heeft ook veel loopvermogen en hij loopt dan ook de ruimtes vaak dicht. Ik denk ook dat Frenkie er enorm van profiteert als hij iemand als Teun naast zich heeft. Aan de andere kant is Frenkie ook zó goed dat het voor hem niet veel uitmaakt wie er naast hem speelt. Maar ik vond Teun echt een hele goede wedstrijd spelen eerlijk gezegd.”

Afellay sluit zich grotendeels aan bij Van der Vaart. “Ik vind alleen wel dat Teun Koopmeiners het beste tot zijn recht komt als hij op de plek van een van de drie centrale verdedigers speelt. Bijvoorbeeld op de plek van Nathan Aké, want dan heeft hij het hele veld voor zich en kan hij die ballen wegleggen. Maar als hij een linie naar voren moet spelen, naast Frenkie, dan zie je dat hij niet dat vermogen heeft. Bij Atalanta zakt hij altijd heel ver uit. Dan komt hij in zijn kracht naast twee centrale verdedigers, of dat nou aan de linkerkant of rechterkant is. Maar hij speelt daar niet echt op het middenveld”, aldus de analyticus.