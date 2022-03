‘Toekomstige Barça-enclave moet Messi overhalen een opvallende stap te doen'

Zondag, 27 maart 2022 om 17:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:31

David Beckham heeft wilde plannen met Inter Miami. De clubeigenaar van de Major League Soccer-club wil Lionel Messi verleiden om voor een Amerikaans avontuur te kiezen. Naast de de 159-voudig international van Argentinië, wil Beckham in de toekomst ook Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba inlijven.

De Spaanse krant Marca meldt dat Beckham Messi in het seizoen 2023/24 transfervrij wil aantrekken. De 34-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain wacht dan mogelijk hereniging met Suárez, die momenteel bij Atlético Madrid over een aflopend contract beschikt. De spits heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag nog eens in de Verenigde Staten wil voetballen. Gezien zijn leeftijd (34 jaar), is het beleid van de club om hem slechts een contractverlenging van één jaar aan te bieden, al valt het nog te bezien of dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Inter Miami werd in 2018 opgericht en trad in 2020 toe tot de Major League Soccer. Messi en Suarez zijn niet de enige spelers die Beckham wil contracteren uit het gouden tijdperk van Barcelona, want de eigenaar heeft naar verluidt ook interesse in Sergio Busquets en Jordi Alba. Busquets beschikt bij Barça nog over een contract tot medio 2023, terwijl Alba tot medio 2024 vastligt bij los Azulgrana. Een vertrek van Messi bij Paris Saint-Germain lijkt niet geheel onwaarschijnlijk.

Messi ging eerder deze maand met de Parijse equipe in de Champions League tegen Real Madrid (3-1) teleurstellend ten onder en kreeg daarvoor vervolgens de rekening van de eigen supporters gepresenteerd. Bij terugkomst in eigen stadion, tijdens de wedstrijd tegen Girondins Bordeaux (3-0 winst), werd Messi net als zijn ploeggenoot Neymar massaal uitgefloten en uitgescholden. De fanatieke aanhang van PSG legt de schuld voor de deceptie in het Santiago Bernabéu vooral bij het falen van de supersterren.