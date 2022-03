Miljoenenverlies op geflopte aankoop uit 2019 lijkt PSV niet te deren

Zondag, 27 maart 2022 om 13:02 • Rian Rosendaal

PSV hoopt 3,5 miljoen euro over te houden aan de verkoop van Timo Baumgartl, mocht de centrale verdediger na afloop van dit seizoen definitief overstappen richting 1. FC Union Berlin. Beide clubs zijn dit bedrag overeengekomen in de huurovereenkomst van de Duitse mandekker, zo onthult het Eindhovens Dagblad zondag. Diverse Duitse media schrijven dat Union Berlin nog een definitieve beslissing moet nemen over het al dan niet binnenhalen van Baumgartl deze zomer.

De huidige nummer negen in de Bundesliga geeft doorgaans geen grote bedragen uit aan nieuwe spelers, al werd vorig jaar wel een recordbedrag van 6,5 miljoen euro neergelegd voor aanvaller Taiwo Awoniyi. De in Duitsland weer opgeleefde Baumgartl kost de club dus een stuk minder. De 26-jarige centrale verdediger is uitgegroeid tot een vaste waarde achterin en de huurling kwam tot dusver tot 31 wedstrijden in het shirt van de middenmoter. Met Baumgartl als basisspeler reikte men tot de halve finale van de DFB-Pokal, met RB Leipzig op 20 april als tegenstander.

Mocht Baumgartl toch terugkeren bij PSV, dan zal er een oplossing moeten worden gevonden. De verhuurde verdediger lijkt niet meer voor te komen in de toekomstplannen van de Eindhovenaren, al kan dat veranderen onder de opvolger van de vertrekkende Roger Schmidt. De kans is inmiddels heel groot dat Ruud van Nistelrooij met ingang van volgend seizoen in de dug-out van PSV zit. Volgens De Telegraaf heeft de coach van Jong PSV reeds zijn jawoord gegeven aan toekomstig algemeen directeur Marcel Brands. Baumgartl werd in 2019 voor tien miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart, maar brak in het Philips Stadion nooit echt door. Met slechts 36 duels achter zijn naam liet hij PSV vorig jaar tijdelijk achter zich.

Het Eindhovens Dagblad meldt zondag tevens dat André Ramalho vanaf heden weer deelneemt aan de groepstrainingen van trainer Roger Schmidt. De centrumverdediger was sinds januari uit de roulatie na een operatie aan zijn enkel. Bij PSV stonden zondag ook Eran Zahavi, Ritsu Doan en Mauro Júnior op het veld. De bij Oranje afgehaakte Cody Gakpo en Jordan Teze trainden zondag individueel en zijn volgens de regionale krant zeker nog opties voor de uitwedstrijd tegen FC Twente van zaterdagavond.