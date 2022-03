Laporta: ‘Iedereen dient het salarisniveau te accepteren, hij dus ook’

Zaterdag, 26 maart 2022 om 13:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

Joan Laporta heeft nog geen geluiden ontvangen dat Ousmane Dembélé van plan is zijn contract te verlengen bij Barcelona. De verbintenis van de aanvaller loopt deze zomer af en pogingen van de Catalaanse club om het contract open te breken hebben tot op heden niets opgeleverd. Dembélé dient bij een eventuele contractverlenging water bij de wijn te moeten doen en genoegen te nemen met een minder riant salaris dan hij en zijn management voor ogen hebben.

"Dembélé is een geweldige, charmante jongen", begint Laporta in gesprek met Mundo Deportivo over Dembélé. "Hij heeft ons geen moment problemen bezorgd sinds we de leiding hebben over de club. Misschien zien we op dit moment wel de beste Dembélé sinds hij bij Barcelona speelt. Hij is een speler die zich ontwikkeld heeft en makkelijker te managen is geworden voor trainers. Te beginnen met Xavi, die het geweldig doet voor hem. We hebben hem een aanbod gedaan dat op 20 december vorig jaar afliep. Hij heeft besloten daar geen gebruik van te maken."

De clubleiding overwoog om de bijna transfervrije Fransman definitief uit de selectie te zetten na de geklapte contractonderhandelingen, maar inmiddels doet Xavi geregeld een beroep op hem en bewijst hij zijn waarde. "We hebben een salarisniveaus vastgesteld die iedereen die blijft moet accepteren. Hij dus ook", gaat Laporta verder. "Dergelijke salarisplafonds moeten zorgen voor de duurzaamheid en evenwicht binnen de club. Op dit moment hebben we geen signalen ontvangen dat hij door wil. Ik weet niet of hij daar met zijn zaakwaarnemers contact over heeft gehad. Daar ga ik eerlijk gezegd niet vanuit."

Laporta benadrukt dat Dembélé zich focust op de laatste maanden van het seizoen. "Aan het einde van het seizoen denk ik dat er weer gesprekken zullen zijn, maar alleen binnen de salarisniveaus die we hebben vastgesteld", aldus de president. Of wij bereid zijn om een nieuw aanbod te doen? Ik praat niet graag over hypothesen. Als zij bereid zijn om te praten, zijn wij dat ook. Dembélé waardeert dat. Er hangt een goede sfeer en ik zie dat hij zich op zijn gemak voelt in de kleedkamer. Hij kan heel goed opschieten met Pierre-Emerick Aubameyang en Samuel Umtiti. Dat is fijn."