Luuk Brouwers beloond met prachtige stap omhoog in Eredivisie

Woensdag, 23 maart 2022 om 17:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:58

Luuk Brouwers verdedigt vanaf komende zomer de kleuren van FC Utrecht, zo meldt Voetbal International. De 23-jarige vice-aanvoerder van Go Ahead Eagles ligt in Deventer nog één jaar vast en zal dus een transfersom opleveren. Brouwers had ook voor sc Heerenveen kunnen kiezen, maar geeft de voorkeur aan Utrecht.

De carrière van Brouwers krijgt met een transfer naar Utrecht een volgende impuls. De verdedigende middenvelder, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan, speelde eerst vijf seizoenen lang voor FC Den Bosch, waarna Go Ahead hem in de zomer van 2020 oppikte. Het werd een succesverhaal, want de geboren Helmonder ontpopte zich tot een van de drijvende krachten achter het elftal van Kees van Wonderen dat naar de Eredivisie promoveerde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook dit seizoen presteert Brouwers uitstekend. De middenvelder staat na 27 competitiewedstrijden in de hoogste Nederlandse afdeling op een respectabel aantal van 8 goals en 2 assists. Go Ahead is bezig aan een uitstekend seizoen, waarin de halve finale van de TOTO KNVB Beker werd bereikt. In de competitie staan de Eagles twaalfde, op een redelijk comfortabel ogende voorsprong van acht punten boven de degradatiezonde.

Voor Utrecht is een versterking op het middenveld meer dan welkom, omdat Joris van Overeem, Simon Gustafson en Adam Maher op de nominatie staan om te vertrekken, zo voegt Voetbal International toe. Van Overeem en Gustafson zullen vermoedelijk transfervrij vertrekken, terwijl Maher nog één jaar vastligt. Laatstgenoemde zei in december nog tegen het weekblad uit te gaan van een zomerse transfer. "In de zomer ga ik kijken welke deuren er opengaan", aldus Maher destijds. "Ergens denk je ook wel: misschien is het wel tijd om ergens anders te kijken. Ik heb een jaar in Turkije gespeeld en dat was top. Daar heb ik een mooi leven gehad."