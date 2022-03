FC Utrecht neemt rigoureus besluit en zet René Hake op straat

Dinsdag, 22 maart 2022 om 10:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:34

FC Utrecht heeft René Hake per direct op straat gezet, zo maakt de club uit de Domstad dinsdagochtend bekend. De club zegt in 'goed overleg' tot deze conclusie te zijn gekomen. Hake presteerde wisselvallig met Utrecht en wist slechts één van de laatste zes duels te winnen, wat resulteert in een huidige zevende plek op de ranglijst. Assistent-trainer Rick Kruys neemt tot het einde van het seizoen de honneurs waar als hoofdtrainer.

“De resultaten van het eerste elftal zijn over een te lange periode achtergebleven bij de verwachtingen en ambities die we hebben", laat technisch directeur Jordy Zuidam weten in een eerste reactie. "Daar hebben we open en eerlijke gesprekken over gevoerd nu, maar ook de afgelopen periode. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is om de samenwerking stop te zetten. We hebben René de voorbije jaren leren kennen als een fijn mens en een gedreven professional en we willen hem danken voor zijn inzet bij zowel het beloftenteam als de A-selectie."

Hake zegt 'teleurgesteld' te zijn over het ontslag. “Ik had er vertrouwen in dat we de negatieve reeks van de afgelopen tijd konden ombuigen naar een positieve richting het einde van het seizoen", aldus de oefenmeester op de clubsite. "Uiteindelijk ben ik ook iemand die de voetbalwereld kent, en weet je dat als de resultaten over een langere periode teleurstellend zijn, uiteraard ook voor mijzelf, dat er dan evaluerende gesprekken volgen met mij als eindverantwoordelijke. In die gesprekken waren we het erover eens dat FC Utrecht en ik ieder een eigen weg in zullen gaan.”

Hake kent een wisselvallig seizoen met Utrecht en wist dit kalenderjaar slechts drie wedstrijden te winnen. De vijftigjarige coach werd in 2019 aangesteld als trainer van Jong FC Utrecht en schoof na het vertrek van John van den Brom naar KRC Genk door als hooftrainer van het eerste elftal. Onder leiding van Hake speelde Utrecht vorig seizoen de finale van de play-offs, waarin het ten onder ging tegen Feyenoord. “Ik heb er samen met mijn staf mijn ziel en zaligheid ingelegd om de beste resultaten te behalen voor de club, maar helaas was het niet genoeg. Het is erg jammer dat het nu stopt en dat de goede samenwerking met de mensen binnen de club ophoudt”, besluit Hake.

De taken van Hake worden voorlopig waargenomen door Kruys. “Onder Rick Kruys focust het eerste elftal zich volledig op het behalen van de doelstelling, in de top 6 eindigen, en de play-offs om Europees voetbal", aldus Zuidam. "Op korte termijn zullen we de technische staf voor het resterende seizoen aanvullen. Parallel daaraan gaan we op zoek naar een trainer voor het nieuwe seizoen, die past bij de club en zijn ambities.” Kruys, die sinds 2018 werkzaam is als assistent-trainer bij FC Utrecht, is in het bezit van een UEFA Pro-diploma.