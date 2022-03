Liverpool verzekert zich met nodige moeite van halve finale FA Cup

Zondag, 20 maart 2022 om 20:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:55

Liverpool heeft zich zondagavond met de nodige moeite verzekerd van een plek in de halve finale van de FA Cup. The Reds lieten het voor rust na om de score te openen, maar hadden een kwartier voor tijd voldoende aan een treffer van Diogo Jota om Nottingham Forest aan de kant te zetten: 0-1. Door de overwinning blijft Liverpool dit seizoen nog steeds in de race om vier prijzen te winnen. De ploeg van Jürgen Klopp neemt het in de halve finale van de FA Cup op tegen Manchester City.

Bij Liverpool was er onder meer een basisplaats voor Konstantinos Tsimikas. De voormalig linksback van Willem II deelde namens de bezoekers de eerste speldenprik uit met een afstandsschot dat rakelings over de lat zeilde. Het elftal van Klopp had gedurende de eerste helft grotendeels het overwicht, maar slaagde er niet in om de kansen om te zetten in doelpunten. Roberto Firmino kreeg een vrije doortocht richting doelman Ethan Horvath na een foute inspeelpass van Jack Colback. De aanvaller koos er niet voor om breed te leggen op Diogo Jota en ging voor eigen succes, waarna de sluitpost zich kon onderscheiden met een sterke redding.

Liverpool leidt ??



Nottingham Forest houdt lang stand maar bezwijkt toch onder de druk van The Reds. Wie anders dan Diogo Jota doet het ?????#ZiggoSport #FACup #NOTLIV pic.twitter.com/ZlYUjv0jC6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 20, 2022

Liverpool had na rust moeite om een gaatje in de stugge defensie van Nottingham Forest te vinden. Voor klop was het reden om halverwege de tweede helft een vierdubbele wissel toe te passen. Luis Díaz, Takumi Minamino, Jordan Henderson en Thiago kwamen binnen de lijnen voor Alex Oxlade-Chamberlain, Harvey Elliott, Naby Keïta en Fabinho. De verse krachten sorteerden niet direct het gewenste effect. Sterker nog, De thuisploeg kreeg een kwartier voor tijd de kans om de ban te breken. Brennan Johnson brak door over de rechterflank en bood Philip Zinckernagel vervolgens een niet te missen kans. De aanvaller hielp de grote mogelijkheid echter om zeep door de bal naast het doel van Alisson te werken. Aan de andere kant was het luttele minuten later wel raak, nadat Tsimikas een voorzet op maat in huis had voor Jota, die bij de tweede paal kon binnenwerken: 0-1.