Berghuis aangepakt bij ESPN na ‘slechtste eerste helft van dit seizoen’

Zondag, 20 maart 2022 om 15:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:52

In de rust van De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord is Marciano Vink kritisch op Jurriën Timber en Steven Berghuis. Volgens de analist van ESPN heeft Berghuis misschien wel de slechtste eerste helft van dit seizoen achter de rug. De middenvelder van Ajax leed knullig balverlies op eigen helft, waarna Feyenoord via Guus Til opnieuw aan de leiding kwam in de Johan Cruijff ArenA.

"Het is exact wat er gebeurde uit bij Benfica, die 2-2 volgens mij van Roman Yaremchuk", analyseert Vink de 0-1 van Luis Sinisterra na slecht verdedigend werk aan de kant van Ajax. "Timber die ver voor de bal in de zestien een actie probeert te maken en Daley Blind die totaal uit positie is, die geen idee heeft dat Reiss Nelson uit zijn rug loopt. Er is zoveel ruimte voor Feyenoord om in te voetballen en een aantal spelers van Ajax geeft weer niet thuis." Om gelijk een voorbeeld te geven: "Ik denk dat Steven Berghuis zijn slechtste eerste helft gespeeld heeft van dit seizoen."

Waar Berghuis kritisch wordt benaderd door Vink, daar is hij mild voor collega-middenvelder Ryan Gravenberch. "Die is de laatste tijd sowieso op de afspraak. We hebben best veel over Gravenberch gesproken. Volgens mij na de winterstop was hij FC Utrecht-uit de beste man op het veld. Kort daarna krijgt hij corona, kan hij niet spelen en verliest hij zijn plek in het team. En hij komt terug en laat week na week zien dat hij weet wat er gevraagd wordt. En ook deze wedstrijd, hij is de meest bedrijvige van iedereen. Hij heeft een paar keer de achterlijn gehaald", aldus Vink.

Vink focust zich daarna op de fout van Berghuis bij het tweede doelpunt van Feyenoord, gemaakt door Til. "Je mag toch wel begrijpen dat als je in dit soort wedstrijden op het middenveld wordt aangegooid, dat je mag verwachten dat er iemand in je rug komt." Berghuis verloor de bal na een ingooi van Blind aan de linkerkant en kon het balverlies niet meer op tijd herstellen. "Hij zit er ook gewoon totaal niet goed in."