Kieft: ‘Schmidt kan het zich zelfs veroorloven om hem op de bank te zetten’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 19:50 • Rian Rosendaal

Wim Kieft maakt zich zorgen over Ajax in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord van aanstaande zondag. De oud-aanvaller denkt dat PSV momenteel over de betere papieren beschikt in de titelrace in de Eredivisie, ondanks de achterstand van twee punten op de concurrent uit Amsterdam. Kieft verwacht niet dat het Europese programma van PSV voor problemen of overbelasting gaat zorgen in de selectie van trainer Roger Schmidt.

Volgens Kieft kan Eran Zahavi weleens een heel belangrijke rol gaan spelen voor PSV in de belangrijkste weken van dit seizoen. "Die twee goals in Kopenhagen (0-4 zege op FC Kopenhagen, red.) waren misschien niet bijzonder, maar ze zijn wel lekker voor een spits. Het vertrouwen groeit, hij is bepalend en wordt met de week fitter", deelt hij in zijn column voor De Telegraaf complimenten uit aan de PSV-aanvaller. De voormalig spits van zowel Ajax als PSV constateert een luxeprobleem voor Schmidt en dan met name in de voorhoede van de Eindhovense titelkandidaat.

Wim Kieft kan genieten van Noni Madueke, maar ziet ook verbeterpunten bij de PSV-aanvaller.

"Roger Schmidt kan het zich zelfs veroorloven om Noni Madueke op de bank te zetten, hoewel hij een paar keer beslissend is geweest", verwijst Kieft naar de reserverol van Madueke in de tweede ontmoeting met Kopenhagen van donderdagavond. De rechtsbenige aanvaller kwam nog wel als invaller binnen de lijnen in het Parken Stadion. Kieft vindt Madueke een 'goede speler met briljante acties': "Maar tevens iemand die alles in de hoogste versnelling wil doen en van wie het rendement af en toe te wensen overlaat", krijgt de PSV'er als huiswerk mee. "Vandaar dat Roger Schmidt tot afgrijzen van Madueke voor Ritsu Doan koos (tegen Kopenhagen, red.). Maar als Schmidt hem brengt als invaller, dan oogt hij superscherp."

Voor Kieft is het in ieder geval duidelijk dat het kampioenschap dit jaar in Amsterdam of Eindhoven wordt gevierd. Concurrentie van andere clubs uit de Eredivisie is er in zijn ogen niet. "Voor Feyenoord is geen rol meer weggelegd in de strijd om het kampioenschap. Dat zal worden betwist door Ajax en PSV en op dit moment staan ze er in Eindhoven mentaal beter op dan in Amsterdam ", zo besluit Kieft zijn analyse over de spannende titelstrijd in Nederland.