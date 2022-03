Luis Enrique heeft ‘sorpresa doble’ in petto: twee grote namen buiten selectie

Vrijdag, 18 maart 2022 om 17:44 • Mart van Mourik

De definitieve selectie van Spanje voor komende interlandperiode is bekend. Bondscoach Luis Enrique neemt het met zijn ploeg op 26 maart en 29 maart op tegen respectievelijk Albanië en IJsland. De meest opvallende afwezigen in de selectie van la Roja zijn David De Gea en Sergio Busquets. Waar laatstgenoemde niet fit genoeg blijkt om aan te sluiten, krijgen Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Brentford) en Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion) de voorkeur boven de doelman van Manchester United.

Het is voor het eerst sinds zijn debuut in de Spaanse nationale ploeg (juni 2014) dat De Gea buiten de definitieve selectie valt. Bovendien is het besluit van Luis Enrique opvallend vanwege het feit dat de doelman in januari nog werd verkozen tot Speler van de Maand in de Premier League. Daarnaast overleefde ook Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga de schifting niet. Tegelijkertijd houdt Luis Enrique Busquets uit voorzorg buiten de selectie, daar hij nog ‘een groot aantal wedstrijden voor de boeg heeft’.

?? 2022...



¡¡Un año cargado de ILUSIÓN!!



?? Estos son los 23 jugadores que integran la lista de @LUISENRIQUE21 para los partidos amistosos del mes de marzo.



? España - Albania | 26 de marzo | RCDE Stadium.

? España - Islandia | 29 de marzo | Riazor.#VamosEspaña pic.twitter.com/wPSCG9r26E — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 18, 2022

Het is met name opvallend dat Raya wél bij de definitieve selectie zit. De sluitpost van Brentford was nog nooit actief in LaLiga en is niet eerder opgeroepen voor de nationale ploeg. Het besluit is wellicht vergelijkbaar met dat van bondscoach Louis van Gaal om Mark Flekken bij Oranje te halen. De 26-jarige Raya verruilde in 2012 de jeugdopleiding van UE Cornellà voor die van Blackburn Rovers, clubs die destijds samenwerkten. In de jaargang 2018/19 maakte de keeper de overstap naar Brentford, waar hij dit seizoen uitgroeide tot vaste basiskracht.

"Het hoort bij het keepersbeleid waar we momenteel aan werken”, verklaart Luis Enrique op de persconferentie zijn keuze voor het oproepen van Raya. “Hij doet het al heel lang heel goed. Ik wil hem heel graag in een specifieke samenstelling van spelers zien. En daarom is hij opgeroepen. Het is voor veel mensen een verrassing, maar niet voor ons. Hij heeft het niveau, maar ik wil het in de context zien, in de setting."