‘Het was een verschrikkelijke avond, ineens ligt daar je beste vriend’

Donderdag, 17 maart 2022 om 12:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Nicolai Boilesen heeft in gesprek met ESPN uitgebreid teruggeblikt op het drama rond Christian Eriksen tijdens het EK afgelopen zomer. De verdediger, die Eriksen al zo'n vijftien jaar kent en onder meer met hem samenspeelde bij Ajax, zag alles vanaf de zijlijn gebeuren. Boilesen was bankzitter en liep tijdens het bewuste moment warm, toen hij zijn goede vriend met een hartstilstand naar de grond zag gaan. Nog altijd heeft de voormalig Ajacied het er zwaar mee als het onderwerp ter sprake komt.

"Ik ken Christian meer dan vijftien jaar. Voetbal is leuk, goed en belangrijk, maar wat er afgelopen zomer is gebeurd...", vertelt Boilesen in aanloop naar de return in de Conference League tegen PSV. "Ik ben blij om hem weer te zien spelen. Of hij nou tegen Oranje speelt of lekker thuis zit met zijn vrouw en twee kinderen... Ik ben blij voor hem, hij is een vriend van mij. Maar uiteindelijk moet je ook verder. Het leven gaat verder." Deze week werd bekend dat Eriksen terugkeert bij de Deense selectie voor de vriendschappelijke interland tegen Nederland op 26 maart.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Het was een verschrikkelijke avond", gaat Boilesen verder. "Het begon geweldig, een Europees kampioenschap in eigen land. Het was de openingswedstrijd. Het eerste half uur was er niks aan de hand en ineens ligt je beste vriend op de grond. Ik heb samen met hem gewoond, gespeeld, ken zijn vrouw en kinderen, vader en moeder. Je weet dat hij gezond is, heeft bijna duizend wedstrijden gespeeld. Vier keer per jaar krijg je een harttest en uit het niets ligt hij daar. Een half uur daarvoor waren we nog aan het lachen in de bus en hadden we het over hoe mooi het toernooi zou worden."

Boilesen is blij dat alles met een sisser is afgelopen. "Daar ben je heel dankbaar voor", aldus de verdediger, die zelf op de bank zat tijdens het bewuste moment. "Ik was bezig met de warming-up en zag ineens onze aanvoerder (Simon Kjaer, red.) naar Christian sprinten. Ik dacht eerst dat hij niet genoeg water gedronken had. Het was best warm. Maar na een minuut of twee zag ik tussen de benen dat ze aan het reanimeren waren. Dan staat de wereld een paar minuten stil. Toen hij werd weggedragen hoorden wij dat hij bij was. Een dag later hebben we contact gehad via FaceTime."