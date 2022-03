Spelers Benfica zijn ‘superhelden’ na ‘glorieuze’ stunt tegen Ajax

Woensdag, 16 maart 2022 om 06:47 • Rian Rosendaal

Niet Ajax, maar Benfica is kwartfinalist in de Champions League na de enigszins verrassende 0-1 zege in de Johan Cruijff ArenA van dinsdagavond. In de Portugese media is er sprake van ongeloof en verbazing over de stunt op Nederlandse bodem. Maar het elftal van trainer Nélson Veríssimo ontvangt ook de nodige complimenten voor de effectieve en zakelijke, en dus succesvolle, manier van spelen in Amsterdam. De beloning is een plaats bij de laatste acht in het miljardenbal.

De Portugese krant Record komt daags na de knappe zege van Benfica op Ajax met de term 'superhelden' op de voorpagina. "De Adelaars leverden een epische wedstrijd af en bereikten hierdoor de kwartfinale." Op de foto is te zien hoe matchwinner Darwin Núñez juichend wegloopt na zijn doelpunt in de 76ste minuut van de ontmoeting in Nederland. De held van Benfica siert tevens de voorpagina van A Bola, dat het woord 'glorieus' verbindt aan de minieme overwinning van de Portugese topclub op het falende Ajax. Er is lof voor het goede verdedigen van Benfica en de manier waarop de zege in de slotfase in de wacht werd gesleept.

Record is lovend over de stunt van Benfica tegen Ajax.

"Het doelpunt van Darwin Núñez was een oase in de offensieve woestijn voor Benfica, dat verder vooral achter de bal en de sneller spelende Nederlandse spelers aan liep. De eerste helft werd helemaal gedomineerd door Ajax, dat echter verzuimde om het grote overwicht om te zetten in grote kansen." De winnende treffer kwam letterlijk uit de lucht vallen, zo oordeelt de landelijke krant uit Portugal. "Na 76 minuten spelen kreeg Ajax te maken met een koude douche. Grimaldo leverde een prima vrije trap af bij de eerste paal, Darwin meldde zich in de lucht, om André Onana kansloos te laten. Daarna viel Ajax meer aan met het hart dan met het hoofd. Benfica liet via Roman Yaremchuck zelfs nog een grote kans liggen om er 0-2 van te maken."

Benfica bereikt dus voor het eerst sinds het seizoen 2015/16 de kwartfinale in de Champions League, wat voor Record reden is om een historisch tintje aan de zege op Ajax te plaatsen. "De erfgenamen van Eusébio konden lachen ten koste van de erfgenamen van Johan Cruijff. Benfica liet zien dat statistieken lang niet altijd alles zeggen. Ajax had het duel grotendeels in handen, zonder echt grote kansen af te dwingen. De Adelaars konden het opbrengen om te verdedigen wanneer het nodig was en te wachten op het doelpunt in de cruciale minuten die een plaats in de kwartfinale zou opleveren." Voor Público komt de kwartfinaleplaats van Benfica als een behoorlijke verrassing.

'77 Benfica scoort!! ??



Onana zit helemaal mis en Núñez kan vrij inkoppen!!



Ajax heeft nog krap kwartiertje om uitschakeling te voorkomen#ZiggoSport #UCL #AJABEN pic.twitter.com/TeCse9gipL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 15, 2022

"Het is 15 maart en het seizoen van Benfica krijgt opeens tóch weer betekenis. Uitgeschakeld in de diverse bekertoernooien en kansloos voor de landstitel in Portugal, maar men bewijst in de Champions League dat er toch nog iets is om voor te spelen dit seizoen. Benfica staat in de kwartfinale, waar doorgaans het kaf van het koren wordt gescheiden. En dat allemaal dankzij een 0-1 overwinning op een op papier beter Ajax, dat in de groepsfase werkelijk onverslaanbaar was", wordt verwezen naar de zes zeges van de Amsterdamse club in de poulefase. De Portugese krant voegt toe dat 'Antony niet zijn beste avond had en daarmee Ajax de das omdeed'.

Veríssímo erkende na afloop dat Benfica de overwinning in de Johan Cruijff ArenA echt uit het vuur heeft gesleept. "We speelden tegen een geweldig elftal en we wisten dat we veel inzet moesten tonen en heel scherp moesten verdedigen. We mochten absoluut geen ruimte weggeven tegen Ajax. Wij profiteerden uiteindelijk zelf van een standaardsituatie", verwees de Benfica-coach in de Portugese media naar de heldenrol van Núñez. "Ik moet mijn spelers complimenten geven, want we weten allemaal hoe goed Ajax het heeft gedaan in de groepsfase." Benfica weet op 18 maart, als de loting van de UEFA plaatsvindt, wie de opponent is in de kwartfinale van de Champions League.