Yaremchuk na zege op Ajax: ‘Mijn vrienden vechten in Oekraïne, ik vecht hier’

Woensdag, 16 maart 2022 om 01:19 • Dominic Mostert

Hoewel hij met Benfica de kwartfinale van de Champions League bereikte, is een feeststemming tegenwoordig nooit van lange duur voor Roman Yaremchuk. De aanvaller uit Oekraïne kan de oorlog in zijn thuisland logischerwijs niet uit zijn hoofd zetten. Na de overwinning op Ajax krijgt Yaremchuk van BT Sports de vraag hoe hij zich staande houdt in de moeilijke situatie.

"Dit is een heel moeilijke vraag voor me", zegt de geëmotioneerde spits. "Ik ben een professional. Ik moet hier vechten, op het veld. Mijn vrienden vechten in Oekraïne, mijn volk vecht in Oekraïne. Ik moet hier vechten en alles doen wat ik kan. Ik kan zelf niet meevechten, maar ik kan wel hier vechten op het veld. Ik doe wat ik kan en probeer mijn land te vertegenwoordigen. Ik denk natuurlijk heel veel aan de situatie in Oekraïne. Dit is hoe het is."

“My people fight in Ukraine, and I need to fight here.”



“I cannot fight but I can fight here on the pitch.”



An emotional Roman Yaremchuk reacts to Benfica’s #UCL victory over Ajax…



?? @archiert1 pic.twitter.com/IS4I2J1vBj — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 15, 2022

Yaremchuk is trots op de prestatie van Benfica in Amsterdam. "We hebben een heel goede groep met goede spelers. We hebben een gezamenlijke droom en we vechten voor elkaar op het veld. Het was een moeilijke wedstrijd voor ons, maar we zijn door naar de volgende ronde", vat hij samen. Yaremchuk kwam achttien minuten voor tijd binnen de lijnen. "Ik wilde de bal in bezit houden en een mogelijkheid vinden voor mijn ploeggenoten, mijn vrienden, zodat we uiteindelijk een doelpunt kunnen maken. We hebben gescoord en dat is het belangrijkste."

Trainer Nélson Veríssimo van Benfica vertelt dat Benfica het strijdplan tot in de perfectie heeft uitgevoerd. Dat zijn ploeg in grote delen van de wedstrijd met de rug tegen de muur stond, verbaast hem niet. "We moeten beseffen dat we tegen een uitstekende ploeg hebben gespeeld. Op veel momenten moesten we gedisciplineerd verdedigen. We wisten dat Ajax de aanval zou zoeken, daar waren we op voorbereid. We moesten ervoor zorgen dat Ajax de ruimtes niet kon vinden. We hadden niet zoveel balbezit als we hadden gewild, maar we hebben ons voordeel gehaald uit een standaardsituatie."

De beste Ajacied krijgt een 8,5 ondanks grote deceptie tegen Benfica

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Ajax. Lees artikel

"Ik wil alle spelers feliciteren. We weten allemaal hoe goed Ajax heeft gepresteerd in de groepsfase", stelt Veríssimo. Volgens vleugelspeler Éverton was Ajax zelfs de sterkste ploeg in de groepsfase. "Er zijn wedstrijden waarin je tactisch foutloos moet zijn en vandaag was zo'n wedstrijd. We wisten dat we meer moesten verdedigen dan aanvallen en daar zijn we in geslaagd. Het was een heel moeilijke wedstrijd. Ajax was de beste club in de groepsfase, maar we speelden een heel goede wedstrijd. We verdienden het doelpunt en de overwinning."