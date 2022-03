Petrovic countert Verweij: ‘Nee, nee, nee, nee, dat heb ik gelijk gezegd’

Zeljko Petrovic was eigenlijk de eerste kandidaat bij Willem II om de vorige week ontslagen Fred Grim op te volgen. De onlangs als bondscoach van Irak ontslagen trainer was zelfs tot maandagochtend in beeld bij de Tilburgers, die uiteindelijk voor Kevin Hofland als nieuwe hoofdtrainer kozen. De momenteel clubloze Petrovic is bezig met een club uit Qatar, zo weet hij te melden in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf.

"Het is de eerste keer dat ik over dit soort zaken praat", duidt Petrovic de geruchten over de terugkeer bij Willem II die uiteindelijk nooit tot stand kwam. "Ik heb vaak met Nederlandse clubs gesproken en dan komt iemand anders, dat vind ik ook niet correct. Dit zeg ik omdat Willem II wel met Hofland heeft gesproken en tegen hem hebben gezegd dat ze wel met mij bezig waren. Normaal doe ik dit niet, want dat vind ik niet correct. Wij kennen elkaar allemaal in Nederland en Willem II was supercorrect. Ze belden mij en hebben lang gewacht. Ik heb alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. En dan proberen ze het met Kevin Hofland. Maar het is triest dat Willem II bijna in de Eerste Divisie speelt", verwijst Petrovic naar de degradatiezorgen van de Tricolores.

Petrovic benadrukt dat het mislukken van een hernieuwde samenwerking met Willem II niets te maken heeft met de huidige zestiende plaats in de Eredivisie. "Nee, nee, nee, nee. Dat heb ik gelijk gezegd. Zij hebben gezegd: 'Wij hebben graag dat je ons helpt en weten dat het verschrikkelijk moeilijk is'. Dan kijk ik niet naar het speelschema. En Mike (Verweij, red.), jij kent mij al lang denk ik, al bijna dertig jaar. Van een moeilijk schema maak ik een makkelijk schema. En pak ik veel punten, dat heb je toch gezien vorig jaar", doelt Petrovic op zijn dienstverband bij Willem II, toen hij de club in de Eredivisie wist te houden als interim-coach.

De voormalig coach van de Tilburgers was dus serieus in beeld bij het bestuur van de laagvlieger. "Zij hebben op dag één al gebeld en tot vanochtend (maandag, red.) gewacht op mij. Helaas is het niet gelukt", verzucht Petrovic, die al een mondeling akkoord had gesloten met een niet nader genoemde club uit Qatar. "Ik heb geprobeerd om met de sjeik te praten, om Willem II te kunnen helpen. Maar misschien moet ik over twee weken naar Londen, misschien moet ik over drie weken in Qatar over de selectie gaan praten. En ik vind ook: als je bij Willem II begint, moet je niet onderweg ergens naartoe gaan. Dat verdienen de club en de spelers niet en dat past ook niet bij mij", aldus de oefenmeester.