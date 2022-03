Kevin Hofland volgt Fred Grim op als hoofdtrainer Willem II

Maandag, 14 maart 2022 om 10:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:10

Kevin Hofland is de nieuwe hoofdtrainer van Willem II, zo meldt De Telegraaf. Bronnen binnen de club bevestigen aan de krant. Zeljko Petrovic leek lang de voornaamste kandidaat om de afgelopen week ontslagen Fred Grim op te volgen, maar de Montenegrijn kiest voor een dienstverband over de grens in Qatar.

Hofland was clubloos sinds zijn ontslag bij VfL Wolfsburg, waar hij als assistent van hoofdtrainer Mark van Bommel fungeerde. Het was zijn tweede congé binnen een jaar tijd, daar Hofland in het najaar van 2020 al zijn biezen moest pakken als coach van Fortuna Sittard. De oud-verdediger begint met zijn klus bij Willem II aan zijn tweede dienstverband als hoofdtrainer in de Eredivisie.

De geluiden gingen dat Petrovic Grim moest opvolgen, die net als technisch directeur Joris Mathijsen het veld moest ruimen in Tilburg. Petrovic stond eind vorig seizoen ook al aan het roer bij de Tricolores na het ontslag van Adrie Koster. De 55-jarige oefenmeester, die recentelijk werd ontslagen als bondscoach van Irak, liet maandag echter weten dat hij al op een klus in Qatar was ingegaan en niet onder de gemaakte afspraken uit kon.

Algemeen directeur Martin van Geel, die tijdelijk de honneurs van Mathijsen waarneemt, was op dat moment al in gesprek met meerdere potentiële hoofdtrainers. Onder hen was ook John van den Brom, die het aanbod afsloeg. Het akkoord met Hofland werd zondagavond bereikt. Aan de nieuwe hoofdtrainer is het de uitdaging om zijn nieuwe club omhoog uit de degradatiezone te loodsen: met 22 punten uit 16 duels staat Willem II momenteel op een zestiende stek in de Eredivisie.