João Félix begint torenhoge verwachtingen langzaam maar zeker waar te maken

Vrijdag, 11 maart 2022 om 23:02 • Chris Meijer

Atlético Madrid heeft geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Cádiz. De ploeg van trainer Diego Simeone won in eigen stadion met 2-1 van de laagvlieger waar Oussama Idrissi een basisplaats had, mede door een doelpunt van João Félix. Atlético bezet nu de derde plek in LaLiga, met een voorsprong van drie punten op nummer vier Barcelona en een achterstand van twaalf punten op koploper Real Madrid. De concurrentie speelde echter wel een wedstrijd minder dan los Colchoneros.

Atlético werkte met drie overwinningen uit de laatste vier wedstrijden toe naar de thuiswedstrijd tegen Cádiz, de nummer achttien van LaLiga. Waar de regerend kampioen van Spanje de punten kon gebruiken om zich steviger in de top vier van de ranglijst te vestigen, hebben de bezoekers uit Zuid-Spanje ieder punt nodig om uit de degradatiezone te kruipen. De wedstrijd was slechts drie minuten bezig toen Atlético op voorsprong kwam in het Wanda Metropolitano.

Cádiz-doelman Jeremías Ledesma ging gruwelijk in de fout door de bal in de voeten te spelen bij João Félix. De aanvaller controleerde de bal, legde het leer goed en schoot in de korte hoek raak. Félix was de afgelopen acht wedstrijden betrokken bij zeven doelpunten, evenveel als in de 37 duels daarvoor. Cádiz gaf zich echter niet gewonnen en kwam op slag van rust op gelijke hoogte. Alfonso Espino slingerde de bal in het strafschopgebied, waar Álvaro Negredo overtuigend raak wist te koppen. Het duurde in de tweede helft lang voordat Atlético weer op voorsprong kwam komen.

Pas twintig minuten voor tijd wist Atlético de defensie van Cádiz voor de tweede keer te passeren. Ledesma keerde aanvankelijk nog een schot van Ángel Correa, waarna de rebound voor de voeten viel van Rodrigo De Paul. De Argentijnse middenvelder maakte geen fout en bracht de stand daarmee op 2-1. Intussen was Luis Suárez al als vervanger van Antoine Griezmann in het veld gekomen en het was de derde keer op rij dat hij minuten maakte zonder dat hij basisspeler was: zijn langste reeks als invaller sinds zijn komst naar Spanje. Met Suárez en zonder de met een rode kaart weggestuurde Javi Serrano trok Atlético uiteindelijk de 2-1 zege over de streep.