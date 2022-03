Slot heeft heel goed nieuws voor Dessers: ‘Ik denk dat dat vrij logisch is’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 07:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:49

Het lijkt erop dat Cyriel Dessers voorlopig als diepste spits zal fungeren bij Feyenoord. De Belgische aanvaller startte donderdag tegen Partizan Belgrado (2-5) en betaalde het vertrouwen van Arne Slot terug met een doelpunt en een assist. De verwachting is dan ook dat niet Bryan Linssen maar Dessers zondag de aanvalsleider is van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat PEC Zwolle.

"Ik denk dat dat vrij logisch is. Als je Bryan lang hebt laten staan, is het raar om nu tegen Cyriel te zeggen dat hij nu één keer meedoet en volgende week Bryan weer", hintte Slot na afloop in gesprek met ESPN op een nieuwe basisplek voor Dessers, tegen Partizan een van de uitblinkers bij de Rotterdammers. De coach hield echter wel nog een slag om de arm. "We spelen zondag tegen een andere tegenstander met een heel ander systeem. Dan kan het dus best zo zijn dat we de spitspositie dan überhaupt anders in gaan vullen. Maar dat is iets waar we vanaf nu over na kunnen gaan denken."

Dessers was blij met zijn aandeel in de 2-5 zege van Feyenoord, maar de spits stipte na het Europese duel in Belgrado ook een minpunt aan. "Over het eerste kwartier was ik niet echt tevreden", liet hij weten aan ESPN. "Ik had een paar slechte kaatsen en een paar duels die ik maar half had. Daarna kwam ik in de wedstrijd, kon ik een paar keer goed wegdraaien, goed kaatsen en heb ik zeker in de tweede helft wel laten zien wat ik kan." Desondanks is er overwegend tevredenheid over zijn eerste basisplaats in drie maanden tijd. "Dan vond ik dat ik het zowel fysiek als op het veld redelijk deed. Ik hoop dat dit het startsignaal is: de eerste wedstrijd ok, de tweede goed en vanaf de derde wedstrijd kan ik hopelijk naar mijn topvorm gaan. Daar kijk ik naar uit, om dat eindelijk te laten zien."

Slot baalde ondanks de ruime zege van het feit dat Feyenoord tweemaal tegen een achterstand aankeek tegen Partizan. "Dat we twee keer achter hebben gestaan in deze wedstrijd, dat is echt wel onnodig. We komen dit seizoen continu terug, maar ik heb na de wedstrijd gezegd: 'Het zou ook weleens prettig zijn als jullie me dat een keer níet laten zien'", aldus Slot, die zijn ploeg in de laatste vier duels telkens op achterstand zag komen. "Onze tegenstander was in mijn beleving nergens vandaag, maar we hebben ze twee keer de enorme energie van een voorsprong gegeven. We kunnen onszelf elk moment in de vingers snijden. De doen we de laatste weken, en misschien het hele seizoen al, te vaak", zo besloot de Feyenoord-coach.

