Bizarre ‘aanval’ op Bazoer ligt anders: ‘Ja, ik was in de kleedkamer, maar...’

Maandag, 7 maart 2022 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:18

De dronken sponsor van Vitesse die Riechedly Bazoer zou hebben aangevallen zoekt maandag de pers op om zijn kant van het verhaal te vertellen. De man ontkent dat sprake is van een 'aanval' op de sterspeler van Vitesse, een verhaal dat door de club publiekelijk bevestigd leek te worden door de club. "Ik heb absoluut niemand aangevallen", aldus de sponsor van Vitesse, die anoniem zijn verhaal doet aan Omroep Gelderland.

Zaterdag maakte Vitesse bekend een sponsor geroyeerd te hebben naar aanleiding van een incident tijdens de wedstrijd tegen PSV, die op 12 februari kansloos met 0-5 verloren werd. Volgens het Algemeen Dagblad ging de man in kwestie in beschonken toestand naar de kleedkamer en 'belaagde' hij daar Bazoer. Het verhaal werd bevestigd door Vitesse, voegde de krant toe. "Immens gênant", sprak algemeen directeur van Vitesse Pascal van Wijk. "Die man (de dronken sponsor, red.) is geroyeerd als sponsor. Die willen we hier nooit meer zien."

Zelf bekent de man naar de kleedkamer te zijn gestapt, maar tot een confrontatie met Bazoer is het volgens hem nooit gekomen. "Het voetbal was al weken klote met nederlagen tegen FC Groningen, FC Twente en Ajax", zo schetst hij de situatie. "Tegen PSV stonden ze thuis in de rust al met 0-3 achter. Ik was er helemaal klaar mee. Het vertoonde spel zat me dermate hoog dat ik naar huis wilde. In the heat of the moment ben ik vervolgens binnendoor een trap af gegaan en kwam ik bij de kleedkamers. Er stond op dat moment geen enkele beveiliger of steward. Ik kon dus zo doorlopen. Misschien heb ik er met deze actie voor gezorgd dat ze er nu wel iemand neerzetten."

De sponsor was woest, maar hield het bij woorden. "Ik heb de deur van de kleedkamer opengegooid en ben ongeveer twintig seconden tekeer gaan. Wat ik heb geroepen? Dat ze eens passie en strijd moesten tonen en nog wat meer dingen. Het was ongeveer op de rand van de kleedkamer. Nee, ik heb absoluut niemand aangevallen. Dat zijn echt indianenverhalen, grote kolder."

"In de krant stond dat ik Bazoer zou hebben aangevallen, maar die heb ik niet eens gezien. Volgens mij stond Bazoer al te douchen, want hij werd ook gewisseld." Ook Bazoer zelf meldde maandag al dat sprake is van 'fake news', zo schreef de verdediger op zijn sociale media. Ook ontkent de man beschonken te zijn geweest. "Ik had misschien één wijntje op, maar was zeker niet dronken. Het was baldadigheid van mij, maar motiverend bedoeld naar de spelers. Ik wilde geen kwaad en ben echt bij niemand in de buurt geweest. Trainer Thomas Letsch vind ik ook gewoon een correcte en nette man."

Van Wijk zei dat Vitesse de sponsor 'nooit meer wil zien', maar de man in kwestie hoopt op een oplossing. "Natuurlijk betreur ik dit. En wie fout is geweest moet met de billen bloot en op de blaren zitten. Of ik nu geroyeerd ben als lid van de business club? Dat heb ik gelezen, maar daar laat ik me niet over uit. Ik heb de directie van Vitesse gevraagd om een gesprek, maar nog niets gehoord. Als supporter maak ik nu even pas op de plaats en kom ik niet bij de wedstrijden. Maar ik heb niemand pijn gedaan."

Reactie van Vitesse

Hoewel het Algemeen Dagblad meldde dat Vitesse bevestigde dat Bazoer was aangevallen, blijkt dat na navraag genuanceerder te liggen. Vitesse bevestigt wél dat een supporter bij de kleedkamers is geweest tijdens het duel met PSV. De club spreekt echter tegen dat een speler in de rust is aangevallen, of bedreigd.