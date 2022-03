De Bruyne en Mahrez dienen Manchester United ruime derbynederlaag toe

Zondag, 6 maart 2022 om 19:23 • Dominic Mostert

De derby tussen Manchester City en Manchester United is zondagavond beslist in het voordeel van the Citizens. Voor eigen publiek won de koploper van de Premier League met 4-1; Kevin De Bruyne en Ryad Mahrez scoorden ieder twee keer. Dankzij de overwinning heeft Manchester City een voorsprong van zes punten op Liverpool, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Manchester United verloor voor het eerst sinds 3 januari weer in de Premier League en dreigt de felbegeerde vierde plek uit het zicht te verliezen. De achterstand op Arsenal bedraagt weliswaar slechts een punt, maar de concurrent heeft drie wedstrijden minder gespeeld.

Manchester City kon niet beschikken over de geblesseerde Nathan Aké en Rúben Dias; bij Manchester United ontbrak Cristiano Ronaldo door een heupblessure, terwijl Luke Shaw en Raphaël Varane vanwege een coronabesmetting verstek lieten gaan en Edinson Cavani niet volledig fit was. Door de problemen in de voorhoede speelde Manchester United ogenschijnlijk met Paul Pogba en Bruno Fernandes als spitsenduo. Manchester City kende een vliegende start en opende de score in de vijfde minuut. Jack Grealish werd aan de achterlijn bewaakt door twee man, maar vond desondanks de ruimte voor een lage voorzet, die door Kevin De Bruyne vlak voor het doel op waarde werd geschat: 0-1.

Door een fraai doelpunt van Jadon Sancho kwam Manchester United halverwege de eerste helft langszij. De aanvaller werd in de omschakeling gelanceerd door een steekpass van Paul Pogba, trok langs de zestienmeterlijn, liet Kyle Walker en Rodri zijn hielen zien en schoot feilloos raak in de rechterhoek. Toch kwam Manchester City niet veel later weer op voorsprong. Balverlies van Manchester United resulteerde in een kans voor Phil Foden, die de bal fraai over Victor Lindelöf wipte en uithaalde. David de Gea keerde zijn inzet, maar Manchester United kreeg de bal niet uit het zestienmetergebied en uiteindelijk haalde De Bruyne de trekker over, waardoor hij tekende voor de ruststand.

Het was zodoende een aantrekkelijke eerste helft, waarin Manchester City het merendeel van het balbezit had, maar moest waken voor de tegenaanval. De meest gevaarlijke doelpoging die geen treffer opleverde in de eerste helft, was een kopbal van Foden tegen de lat bij een 1-1 stand. Na 34 minuten werd de wedstrijd enkele minuten onderbroken vanwege een medische behandeling voor een van de aanwezige supporters in het uitvak. In de tweede helft was het doelgevaar beperkter, maar na 67 minuten besliste Manchester City de derby wel in zijn voordeel. De Bruyne besloot de bal uit een corner rechtstreeks te bezorgen bij Riyad Mahrez, die aan de rand van het strafschopgebied klaarstond om middels een dropkick de linkerhoek uit te zoeken. De Gea voorkwam dat João Cancelo uit een halve omhaal voor de 4-1 zorgde, maar Mahrez deed dat in de blessuretijd alsnog. De goal werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar was uiteindelijk toch geldig.