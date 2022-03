Frank Wormuth verrast Hélène Hendriks en Marciano Vink met ‘apart’ gebaar

Zondag, 6 maart 2022 om 14:38 • Laatste update: 15:21

Frank Wormuth probeerde zondag tijdens de wedstrijd tussen PSV en Heracles Almelo (3-1) op een zeker moment met een mysterieus gebaar de formatie van zijn ploeg te wijzigen. De trainer van de Almeloërs legde zijn armen over elkaar en sloeg met zijn rechterhand op zijn linkerelleboog. Aanvoerder Mats Knoester verklapt na afloop voor de camera van ESPN dat Wormuth daarmee bedoelde dat zijn ploeg in een 4-4-2-formatie moest gaan spelen.

“Zie je? Wij dachten iets heel anders. Wormuth heeft altijd wel van die momenten die wij niet kennen”, reageert Hélène Hendriks na het antwoord van Knoester. “Ik vind ‘m apart, normaal geef je op een andere manier aan dat je 4-4-2 gaat spelen”, gaat analist Marciano Vink verder. “Of je daarmee meteen je kaarten oplegt? Tja, kom op. Volgens mij speelden ze de hele wedstrijd in een 4-4-2-formatie, alleen zakte De La Torre er af en toe tussenuit. Dus dan is het 4-4-2 of 4-4-1-1, een beetje ingewikkeld. Maar zoveel veranderde er niet in het spel.”

Heracles-verdediger Mats Knoester verklapt de tactieken van zijn trainer ??#psvher pic.twitter.com/cbEdvcXNHb — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2022

"Het is een teken aan de ploeg dat er wat moet veranderen. Dat moet je niet zeggen. Heeft de aanvoerder dat al gezegd? Dank je wel. Nee, maakt niet uit. We hebben verschillende tekens en met zoveel mensen in het stadion kun je niet roepen", verklaart Wormuth zelf in gesprek met ESPN. "De tegenstander dacht op een gegeven moment: nu wordt het makkelijk. In die fase hebben we een doelpunt gemaakt. We roken een kans, maar de euforie was kort. Nu komen er uitwedstrijden waarin we iets kunnen bereiken."

“Het was zeker een afgetekende overwinning, dikverdiend”, zo analyseert Vink de 3-1 overwinning van PSV. “Maar ik vond Heracles wel beter in de tweede helft, in ieder geval vooruit. Het was niet meer alleen geënt op Bakis die in zijn eentje voorin met twee of drie man stond. Met het inbrengen van Armenteros had je wat meer power voorin en daarmee konden ze PSV zelfs eventjes pijn doen. Heracles was de tweede helft iets beter, maar PSV had deze wedstrijd met 7-1 of 8-1 kunnen winnen.”

Knoester spreekt na afloop van een ‘kansloos gevoel’. “Uiteindelijk komen we nog wel op 2-1. We houden het tot de rust nog vol met 1-0, dus we hadden er nog wel geloof in. Als je kijkt naar het spel: het druk zetten liep niet, de bal houden liep niet”, zegt de verdediger van Heracles. “PSV heeft kwaliteiten, maar ik vond het druk zetten bij ons heel matig, we waren slecht in de duels en we verloren alles. Tja, dat wordt het lastig.”