Edson Álvarez: ‘Bij het zien hiervan voel ik onmacht, verdriet, schaamte, angst’

Zondag, 6 maart 2022 om 12:54 • Laatste update: 12:56

Edson Álvarez heeft via Instagram geschokt gereageerd op de hevige rellen tussen supporters van Querétaro en Atlas. Bij het supportersgeweld tijdens de wedstrijd in de Mexicaanse Liga MX zouden volgens onbevestigde berichten zeventien doden zijn gevallen. Álvarez wijst op de diepere problemen die bestaan in de Mexicaanse maatschappij.

“Dit heeft niets met voetbal te maken. Bij het zien van dit alles voel ik onmacht, verdriet, schaamte en angst. Het Mexicaanse voetbal is verloren”, schrijft Álvarez bij beelden vanuit het Estadio La Corregidora. In een volgende Story vervolgt de middenvelder van Ajax: “Nu gebeurde dit bij een voetbalwedstrijd. Maar dit is iets waar alle mensen iedere dag mee moeten leven. Angst, onzekerheid en geweld.”

Ook Rafael Márquez - 147-voudig Mexicaans international en voormalig speler van onder meer Barcelona en Atlas - heeft via social media gereageerd op de gebeurtenissen. “Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is in Queretaro. Een schande dat dit kan gebeuren in mijn land”, schrijft de oud-verdediger op Twitter. Jesús Corona - voormalig speler van FC Twente en tegenwoordig in dienst van Sevilla - deelt via Instagram Stories een foto met de tekst: “We betreuren ten zeerste alle verliezen op deze tragische dag voor het voetbal.”

Op social media verschenen zeer schokkende beelden van het geweld tussen fans van Querétaro en Atlas, terwijl families met kinderen ondertussen probeerden te vluchten. Liga MX-president Mikel Arriola heeft in een video op Twitter aangekondigd dat alle andere duels van speelronde negen niet worden afgewerkt uit solidariteit met de slachtoffers. Mexicaanse media maken melding van zeker zeventien dodelijke slachtoffers. De officiële autoriteiten spreken vooralsnog van 22 gewonden, van wie er 9 naar het ziekenhuis zijn overgebracht en 2 in kritieke toestand verkeren.