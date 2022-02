Manchester City tot actie gemaand: ‘Spelinzicht van het niveau-De Bruyne’

Peter Crouch ziet een toekomstige transfer van Harry Kane richting Manchester City wel zitten. De oud-aanvaller roemt met name de passes die de spits van Tottenham Hotspur geeft en in dat kader wordt zelfs de vergelijking gemaakt met Kevin De Bruyne. Kane stond vorig jaar zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City, maar desondanks bleef hij zijn huidige werkgever uit Noord-Londen trouw.

"Het is afwachten of Manchester City voor hem terugkeert of dat ze alles zetten op de komst van Erling Braut Haaland", loopt Crouch in zijn column voor de Daily Mail vooruit op de transferzomer. "Als hij het winnen van prijzen boven veel geld verdienen stelt, dan kan niemand daar een punt van maken. En ik denk dat Manchester City hem nog steeds nodig heeft. Het zijn die cruciale momenten in Europa, wanneer je een echte afmaker nodig hebt. Hij zou dan het verschil kunnen maken", voorspelt de oud-aanvaller van onder meer Tottenham en Liverpool.

Peter Crouch denkt dat Harry Kane perfect past in de aanvallende filosofie van Josep Guardiola

Crouch denkt in ieder geval dat Kane perfect past in het aanvalsspel van Manchester City. "Stel je voor dat hij zich laat uitzakken in een Pep Guardiola-elftal, met al dat talent dat dan om hem heen loopt." Ook de voetballende kwaliteiten van Kane worden geprezen. "Zijn spelinzicht is van hetzelfde niveau als De Bruyne, het is echt een van de beste passers in de Premier League. Bij Harry wordt vaak zijn intelligentie over het hoofd gezien en hij doet dat allemaal terwijl hij ook nog eens meer dan twintig doelpunten per seizoen maakt. Echt ongelooflijk."

In de optiek van Crouch breken er zeer belangrijke en misschien wel cruciale maanden aan voor Kane, die bij Tottenham vastligt tot medio 2024. "Bij Manchester City komt hij echt samen te spelen met spelers van zijn niveau en zal hij gegarandeerd prijzen gaan winnen en 30 doelpunten per seizoen maken. Misschien dat hij zelfs het record van Alan Shearer van 260 treffers in de Premier League weet te breken", verwijst de analist naar de 174 doelpunten die de spits tot dusver maakte in competitieverband. "Er zijn dus voldoende voordelen voor een transfer op te noemen." Crouch noemt vervolgens Robin van Persie als voorbeeld van een speler die Arsenal verliet om zijn ambities te verwezenlijken bij Manchester United. "Hij koos voor die club en het leverde hem gelijk de landstitel op."

Maar mocht Kane toch besluiten om Tottenham trouw te blijven, dan kan Crouch daar alleen maar heel veel respect voor opbrengen. "Het heeft wel iets om de club trouw te blijven tot het einde van je loopbaan. Hij kan dan zijn kinderen de komende jaren meenemen naar het stadion en zeggen: 'Kijk, daar staat het standbeeld van jullie vader'. En naar een lounge in het stadion dat zijn naam draagt. Dat heeft zeker wel iets. Er zijn niet veel spelers, zeker nu niet, die uitgroeien tot een ware clublegende", aldus Crouch.