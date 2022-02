Eén speler van Ajax haalde wél zijn niveau: ‘Ik ben fan van zijn benadering’

Zondag, 27 februari 2022 om 20:44 • Chris Meijer

Lisandro Martínez was de enige Ajacied die zijn niveau haalde in het met 2-1 verloren uitduel met Go Ahead Eagles, zo oordeelt Marciano Vink. De analist van ESPN constateert dat iedere wedstrijd voor de Argentijnse verdediger ‘een strijd op leven en dood’ is. Vink is van mening dat andere spelers misschien een voorbeeld moeten nemen aan de instelling van Martínez.

“Martínez haalt altijd zijn niveau”, zo geeft Vink te kennen. “Of hij nu bij het Argentijnse elftal speelt, bij Ajax tegen Go Ahead Eagles of in de Champions League. Hij haalt altijd zijn niveau en ik ben heel erg fan van zijn benadering. Iedere wedstrijd is voor hem een strijd op leven en dood, hij geeft alles. Dat zie je iedere keer terug en daar zouden andere spelers misschien een voorbeeld aan moeten nemen.”

Vink zag Ajax de wedstrijd in de eerste helft uit handen geven. “In de fase na de goal van Berghuis speelde Ajax wel met een bepaalde urgentie, je zag dat ze het nodige commentaar gekregen hadden in de kleedkamer. Toen dacht ik: wie weet wordt het nog wel 2-2. Maar Go Ahead Eagles dacht daar anders over, ondanks dat er nog wel een aantal kansen zijn geweest. Het had 2-2 kunnen zijn, maar Ajax heeft het gewoon in de eerste helft laten liggen en dat is zonde.”

Ajax-trainer Erik ten Hag slachtofferde Devyne Rensch in de rust en haalde hem naar de kant ten faveure van Noussair Mazraoui, die aanvankelijk nog buiten de basiself bleef vanwege ‘wat klachten’. “De combinatie Mazraoui en Antony is succesvol gebleken, die werd nu uit elkaar gehaald”, aldus Vink. “Nu werd Rensch eraan opgehangen. Maar ik vind dat de rest van het team Rensch ook heeft laten zitten, in de zin van: als het team scherper was geweest, was hij ook beter voor de dag gekomen.”