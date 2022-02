Aykut Demir draagt nota bene als captain als enige geen ‘No War’-shirt

Zondag, 27 februari 2022

Een opmerkelijk voorval zondagmiddag op het tweede niveau in Turkije. Aykut Demir was namelijk de enige speler die voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Erzurumspor tegen MKE Ankaragücü geen speciaal shirt met daarop de tekst 'Nee tegen oorlog' droeg. De spelers van beide Turkse clubs vroegen hiermee aandacht voor de Russische invasie in Oekraïne, die nu enkele dagen aan de gang is. Het is niet bekend waarom Demir, die nota bene aanvoerder is, tot dit besluit is gekomen.

Op de speciaal ontworpen shirts in een witte kleur waren de woorden 'Savasa Hayir No War' zichtbaar. Demir droeg echter gewoon het shirt van Erzurumspor, zoals is te zien rechts op onderstaande foto. De inmiddels 33-jarige en in Bergen op Zoom geboren centrale verdediger speelt sinds 2019 voor de nummer vier van de op een na hoogste divisie in Turkije. Erzurumspor verloor uiteindelijk met 0-1 van koploper MKE Ankaragücü. Demir speelde negentig minuten mee, maar kon een nederlaag dus niet voorkomen.

Aykut Demir uit Bergen op Zoom, oud-speler van NAC en Excelsior, heeft in Turkije voor verbazing gezorgd door als enige Erzurumspor-speler bij de line-up zonder t-shirt met de tekst ‘Nee tegen oorlog’ te verschijnen. Ervan uitgaande dat er niet één tekort was een dubieuze actie. https://t.co/tIgZIiHy8o — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) February 27, 2022

Demir speelde eerder in Turkije voor onder meer Genclerbirligi, Trabzonspor en Osmanlispor. In de eerste jaren van zijn loopbaan kwam de ervaren verdediger in Nederland uit voor NAC Breda en Excelsior Rotterdam. In 2013 kwam hij tot zijn enige interland in het shirt van Turkije. Het huidige contract van Demir bij Erzurumspor loopt door tot 30 juni 2022.