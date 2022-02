Remko Pasveer heeft gebroken vinger: André Onana wekenlang op doel

Zondag, 27 februari 2022

Remko Pasveer heeft een gebroken vinger opgelopen, zo meldt Erik ten Hag voor de camera bij ESPN. Het betekent dat de 38-jarige doelman van Ajax de komende periode wordt vervangen door André Onana, zo bevestigt de trainer van de Amsterdammers. Onana staat zondagmiddag onder de lat op bezoek bij Go Ahead Eagles en de kans is enorm dat de goalie ook over anderhalve week in de return tegen Benfica op doel staat.

Hans Kraay junior vraagt Ten Hag de situatie van Pasveer te verduidelijken. "Zijn vinger is gebroken en hij kan daar op dit moment niet spelen. Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat hij enkele weken uitgeschakeld is. Ja, de kans is dus groot dat André Onana de komende weken zal gaan keepen", aldus de coach, die alle vertrouwen heeft in de Kameroener. "Onana staat er goed op. Hij heeft de Afrika Cup gespeeld, hij heeft dus een ritme. Het is gewoon een meer dan uitstekende keeper, maar dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. "

Ajax moet ook Jurriën Timber en Noussair Mazraoui missen. "Pasveer en Timber hebben dusdanige klachten dat ze voor deze wedstrijd niet beschikbaar zijn", aldus Ten Hag. "Nous is er wel bij, maar had toch ook wat klachten. We kunnen absoluut geen risico lopen in deze fase." Verder kiest Ten Hag zondag voor Davy Klaassen in plaats van Ryan Gravenberch, waar dat tegen Benfica (2-2) omgekeerd was. "Dat is om goals op het veld hebben te staan. Ik verwacht dat we veel de bal zullen hebben, veel op de helft van de tegenstander zullen spelen. We moeten veel mensen voor de goal gaan brengen."

Ajax kwam in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Go Ahead. Ten Hag verwacht dat de Deventenaren nu iets minder verdedigend voor de dag zullen komen. "Misschien zullen ze even prikken, zeker als de B-Side erachter gaat staan. Ik ken het hier, en dat stuwt ze toch naar voren." Kees van Wonderen geeft echter aan vooral uit te gaan van de defensieve organisatie. "Hetzelfde concept als in Amsterdam, en dan afhankelijk van de wedstrijd kijken we of we ook aanvallend een vuist kunnen maken. We doen altijd hetzelfde", aldus de coach van Go Ahead.