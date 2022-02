Wedstrijd Maccabi - PSV gestaakt: Noni Madueke doelwit van thuissupporters

Donderdag, 24 februari 2022 om 20:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:08

De wedstrijd in de Conference League tussen Maccabi Tel Aviv en PSV is na een klein uur spelen stil komen te liggen. Scheidsrechter Harald Lechner staakte het duel in de 57ste minuut, omdat de supporters van Maccabi vanaf de tribunes voorwerpen naar spelers van PSV gooiden. Noni Madueke kreeg een aansteker in zijn richting gegooid, op het moment dat de aanvaller van PSV een hoekschop wilde nemen. De staking bleek van korte duur, want nog geen tien minuten later werd de wedstrijd weer hervat.

Het was al het hele duel onrustig op de tribunes en de stadionspeaker riep enkele keren op om niets te gooien. Na een uur had Lechner er dus alsnog genoeg van. Aad de Mos, analist van Veronica, steunde het besluit van de Oostenrijkse arbiter om de wedstrijd stil te leggen. “Voordat hij de wedstrijd staakte, riep hij al wat richting de bank dat er iets zou moeten worden omgeroepen in het stadion. Het is een statement. Madueke werd met iets belaagd en raapte het op. Ze gooien tegenwoordig van alles, zoals aanstekers.”