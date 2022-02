Sneijder en Van der Vaart trekken dezelfde conclusie over de opstelling Ajax

Woensdag, 23 februari 2022 om 20:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:24

Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder hebben begrip voor de keuze van Erik ten Hag om Ryan Gravenberch op te stellen tegen Benfica. De middenvelder krijgt de voorkeur boven Davy Klaassen en vormt een middenrif met Edson Álvarez en de aanvallend ingestelde Steven Berghuis. Hoewel Gravenberch in de ogen van Van der Vaart en Sneijder een mindere fase doormaakt, denken de analisten dat zijn kwaliteiten woensdagavond van pas kunnen komen.

Bij Ziggo Sport zegt Van der Vaart de keuze logisch te vinden. "Ze hebben het geweldig gedaan met Gravenberch", doelt hij op de wedstrijden in de groepsfase. "Hij zit misschien een beetje in een moeilijke periode, maar ik vind het lastig om hem te laten vallen. Natuurlijk weet je met Klaassen in de ploeg wat je krijgt. Maar de kwaliteiten van Gravenberch vind ik waanzinnig. Die moet dit soort wedstrijden blijven spelen. Dat is ook goed voor de ploeg. In dit soort wedstrijden heb je hem gewoon nodig."

??'Lastig om Gravenberch te laten vallen...hij is waanzinnig!'@wytsevdgoot en @rafvdvaart bespreken de basisplek voor de 18-jarige Ajacied 'Jammer als hij weg gaat. Eerst hier dominant worden'#ZiggoSport #UCL #BENAJA pic.twitter.com/lkpMJ7hUbn — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 23, 2022

Gravenberch verdween voor het duel met Heracles Almelo (3-0 zege) uit de basiself, omdat hij afwezig was vanwege een coronabesmetting. Ten Hag koos sindsdien steevast voor een middenveld met Klaassen, Álvarez en Berghuis. Met die opstelling was Ajax niet alleen succesvol tegen Heracles, maar ook tegen FC Twente (5-0 zege) en Willem II (0-1 zege). Toch valt de keuze nu weer op Gravenberch, waardoor Klaassen op de bank zit.

Van der Vaart denkt dat Ajax wat meer 'body' op het middenveld krijgt met de entree van Gravenberch. "Berghuis zoekt natuurlijk al heel veel zijn vrijheid. Gravenberch is meer een echte middenvelder. Natuurlijk loopt hij wel veel met de bal, maar hij is zo sterk dat hij altijd wel op tijd terug is. Ik zie hem gewoon graag spelen. Ze hebben het zo goed gedaan in deze combinatie op het middenveld, dan moet je dat niet veranderen. Ook niet als iemand ietsje minder in vorm is."

Is de opstelling van Ajax daarmee ook defensiever geworden? "We kennen Klaassen als speler die vaak scoort, maar hij kan ook heel behoudend spelen. Ik houd van het talent en de fysieke kwaliteiten van Gravenberch, het is een alleskunner. Als trainer zou ik hem ook niet laten vallen", concludeert de analist. Bij RTL7 voegt Sneijder toe dat een opstelling met Berghuis als aanvallende middenvelder vraagt om twee controleurs. "Dat is dan sowieso Álvarez, terwijl Gravenberch net iets meer een controleur is dan Klaassen."

"Dus het is een stukje zekerheid. Maar als je kijkt naar de laatste weken, dan vind ik wel dat Gravenberch kwalitatief afneemt', voegt Sneijder toe. "Voorheen was hij in balbezit veel actiever, maar nu probeert hij het en gaat het heel vaak fout. Dan is het ook nog eens een speler die heel veel in de positie komt om te schieten, maar hij schiet en scoort bijna nooit. Bovendien heeft hij geen eindpass. Dus dan ga je een keuze maken. Ik snap het voor vanavond trouwens wel hoor.”