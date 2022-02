Perez vol verbazing door vuurwerk: ‘En Hofs moet bedelen of ze stoppen’

Zondag, 20 februari 2022 om 18:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:39

De thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Vitesse is zondagmiddag in de eerste helft tijdelijk stilgelegd door scheidsrechter Allard Lindhout. De ontmoeting in De Galgenwaard werd stilgelegd doordat er vanuit het uitvak met Vitesse-supporters vuurwerk op het veld werd gegooid. De leiding van de club uit Arnhem is zeer ontevreden over het gedrag van de meegereisde supporters, zo blijkt uit een Twitter-bericht. Analisten Marciano Vink en Kenneth Perez kunnen ook niet geloven wat ze zien.

"De wedstrijd ligt al een minuut of tien stil, omdat er vuurwerk vanuit het uitvak wordt gegooid. Wij roepen de meegereisde supporters op om te stoppen met dit onbegrijpelijke en onacceptabele gedrag", zo valt te lezen in het bericht op het Twitter-account van Vitesse. Na een onderbreking van circa twintig minuten werd de wedstrijd overigens weer hervat, met een 1-0 voorsprong voor FC Utrecht dankzij een treffer van Moussa Sylla in de veertiende minuut. In het restant van de eerste helft kwam er geen verandering in de stand.

27' De wedstrijd ligt al een minuut of tien stil, omdat er vuurwerk vanuit het uitvak wordt gegooid. ?? Wij roepen de meegereisde supporters op om te stoppen met dit onbegrijpelijke en onacceptabele gedrag.#Vitesse #utrVIT — Vitesse (@MijnVitesse) February 20, 2022

Na het incident met het vuurwerk gooien was er overleg tussen alle betrokken partijen, waarna Lindhout besloot om een afkoelingsperiode in te lassen in De Galgenwaard. Het voorval zorgde voor boosheid bij onder meer Maximilian Wittek, die de fans van Vitesse maande om te stoppen met het gooien van vuurwerk. In de studio van ESPN waren Vink en Perez vol verbazing over het gedrag op de tribunes. "Ik snap niet waarom dat vuurwerk elke keer weer dat stadion binnenkomt", verzucht Vink. "Want je weet: er is gewoon een vak met uitsupporters, zet daar desnoods gewoon ME neer. Iedereen zakken leeg voordat je naar binnen komt. Dan komt er toch niks binnen? Ik snap dat niet."

Het duel in De Galgenwaard lag even stil door vuurwerk uit het vak met Vitesse-supporters.

"Nu leg je de schuld bij het checken van de mensen", countert Perez zijn tafelgenoot Vink. "Maar wat dacht je ervan dat die mensen eens normaal gaan nadenken?" Vink snapt de Deense analist wel, maar is door de jaren heen best cynisch geworden. "Dat stadium zijn we toch allang voorbij, dat die mensen normaal moeten denken?" Perez verlegt vervolgens de aandacht naar het weer openstellen van de stadions voor publiek. "Alle technisch directeuren, de KNVB, iedereen heeft gesmeekt en gevraagd: 'Mogen we alsjeblieft weer mensen toelaten?' En dit is de manier waarop je de mensen bedankt. Het zijn wel echt hele bijzondere mensen hoor. En dan moet die Nicky Hofs (assistent-trainer Vitesse, red.) bedelen of ze alsjeblieft willen stoppen? Echt zulke bijzondere mensen zijn dit. En als je er wat van zegt heb je die mensen in je voortuin staan, het is een never ending story."

Kenneth Perez en Marciano Vink geloven haast niet wat ze zien in Utrecht.