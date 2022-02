Domagoj Vida matchwinner bij broodnodige zege van Besiktas

Zaterdag, 19 februari 2022 om 18:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:05

Besiktas heeft zaterdag in de Süper Lig een minimale thuiszege geboekt op Altay. Domagoj Vida was in de tweede helft uit een hoekschop verantwoordelijk voor de enige treffer: 1-0. Door de zege stijgen Kara Kartallar naar de vijfde plaats met 41 punten uit 26 duels.

Bij Altay kreeg Leandro Kappel zoals gewoonlijk weer een basisplaats. De Nederlandse aanvaller had in september vorig jaar met een goal nog een belangrijk aandeel in de verrassende 2-1 zege van de laagvlieger in de Süper Lig op Besiktas. Waar beide ploegen voor rust nauwelijks kansen wisten te creëren, brandde het duel na rust al snel los. Kenan Karaman dacht de thuisploeg op aangeven van Kerem Kalafat op voorsprong te schieten, maar scheidsrechter Volkan Bayarslan keurde de treffer terecht af vanwege een duwfout van de aanvaller.

Halverwege de tweede helft werd de ban alsnog gebroken door Vida, die een hoekschop van Rachid Ghezzal hard tegen de touwen kopte: 1-0. Besiktas had vervolgens de nodige pech, waardoor er niet in slaagde om de wedstrijd in het slot te gooien. Zo schoten Karaman en Alex Teixeira in dezelfde aanval allebei op de paal en kreeg diezelfde Teixeira niet veel later van dichtbij niet langs doelman Mateusz Lis.