Koopmeiners speelt cruciale rol bij Atalanta; Sevilla wint, maar verliest Rekik

Donderdag, 17 februari 2022 om 22:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:20

Atalanta heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de play-offs van de Europa League. In eigen huis was het team van trainer Gian Piero Gasperini met 2-1 te sterk voor Olympiacos. Tegelijkertijd was Sevilla een maat te groot voor Dinamo Zagreb (3-1) en legden RB Leipzig en Real Sociedad een spektakelstuk op de mat in Duitsland: 2-2. Verder wist FC Porto in Estádio do Dragão een nipte 2-1 zege te boeken op Lazio.

Atalanta - Olympiacos 2-1

Marten de Roon kreeg als enige Nederlander een basisplek bij la Dea. Teun Koopmeiners kwam de tweede helft pas binnen de lijnen voor Matteo Pessina, terwijl Hans Hateboer pas in de slotfase mocht invallen. Hoewel de eerste kansen van de wedstrijd voor Atalanta waren, kwam Olympiacos na een kwartier spelen op voorsprong. Het was Tiquinho Soares die scoorde op aangeven van Georgios Masouras: 0-1. De Italianen voerden de druk op het vijandige doel na rust op en de aanvalslust leverde in de 61ste minuut én 63ste speelminuut treffers op. Berat Djimsiti knikte na een verfijnde hoekschop van Koopmeiners diagonaal de 1-1 binnen. De centrumverdediger bezorgde Atalanta ook de voorsprong. Wederom ging er een corner van Koopmeiners vooraf aan de treffer, al kreeg Djimsiti de bal ditmaal met enig fortuin voor de voeten. Van dichtbij schoot hij op overtuigende wijze de 2-1 binnen.

Sevilla - Dinamo Zagreb 3-1

De supporters in het Ramón Sánchez Pizjuán werden vooral in de eerste helft verwend door de thuisploeg, die na een kwartier de score opende. Papu Gómez wipte de bal in een rebound handig over doelman Dominik Livakovic, die de Argentijn vervolgens vloerde. Een strafschop volgde en zo kon Anthony Martial zijn eerste maken voor Sevilla, waar Karim Rekik in de basis begon. Hij moest zijn wedstrijd vanwege een blessure overigens vroegtijdig staken.

Vier minuten voor rust kwam Zagreb terug dankzij Mislav Orsic, die een hoge voorzet handig op de borst controleerde en in de korte hoek raak schoot: 1-1. De Kroaten zullen gehoopt hebben met die stand te rust te halen, maar Sevilla dacht daar anders over. Met twee goals in de laatste twee minuten van de eerste helft werd het 3-1. Eerst volleerde Lucas Ocampos na een afgevallen voorzet heerlijk raak, vervolgens kon Martial na een razendsnelle counter van dichtbij eenvoudig binnenschuiven. Na rust sleepte Sevilla-doelman Yassine Bounou de zege met een miraculeuze dubbele redding over de streep.

FC Porto - Lazio 2-1

De Italianen moesten vrijwel de gehele wedstrijd het onderspit delven, al opende men in de 23ste minuut wel de score. Mattia Zaccagni ontving in alle vrijheid een bal van Luis Alberto en schoot op overtuigende wijze binnen: 0-1. Tien minuten voor het rustsignaal kwam Porto op gelijke hoogte. Toni Martínez verzilverde met een fraaie kopbal de afgemeten voorzet van João Mário: 1-1. Vier minuten na rust was het duo wederom dodelijk effectief. Ditmaal schoot Martínez binnen op aangeven van João Mario. In het restant van de wedstrijd, die onder leiding stond van arbiter Serdar Gözübüyük, kwam Porto het dichtst bij een nieuwe treffer. Aan de stand op het scorebord kwam echter geen verandering meer.

RB Leipzig - Real Sociedad 2-2

Het scorebord kwam al in beweging in de achtste speelminuut, toen Robin Le Normand uit een voorzet van Diego Rico voor de 0-1 zorgde. Het was de eerste officiële treffer sinds februari 2019 voor de centrumverdediger van Real Sociedad. Na een half uur spelen kwam RB Leipzig op gelijke hoogte. Angeliño zorgde voor het voorbereidende werk, terwijl Christopher Nkunku op koelbloedige wijze afrondde. In de tweede helft kwamen de Spanjaarden opnieuw aan de leiding. Dankzij de videobeelden zag arbiter Cüneyt Çakir dat Josko Gvardiol hands maakte in de eigen zestien. Het leverde la Real een strafschop op die benut werd door Mikel Oyarzabal: 1-2. Ook Leipzig kreeg nog een penalty, die werd toegekend na een overtreding van Joseba Zaldua. Emil Forsberg zette vanaf elf meter de 2-2 eindstand op het scorebord.