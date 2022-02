Eran Zahavi noemt op saillant moment gewenste nieuwe club

Woensdag, 16 februari 2022 om 21:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:05

Voor Eran Zahavi staat donderdag een speciale wedstrijd op het programma in de Conference League. De 34-jarige spits neemt het met PSV op tegen Maccabi Tel Aviv, de club die hij in 2015 de titel bezorgde met een doelpunt in de kampioenswedstrijd. Zahavi hoopt nog eens terug te keren bij Maccabi, zo geeft de Israëliër op een saillant moment aan in gesprek met De Telegraaf.

Zahavi zegt warme gevoelens te koesteren voor zijn voormalige werkgever, waarvoor hij 122 keer scoorde in 157 duels, en dus te hopen op een terugkeer. Toch is hij donderdag volledig gefocust op presteren met PSV. "Ze zullen bij Maccabi wel begrijpen dat ik als prof mijn werk moet doen, maar ik zal niet juichen als ik scoor. Daar ben ik de club te dankbaar voor. Die gaf me de gelegenheid uit te groeien tot een topspeler."

Na een maandenlange revalidatie van een enkelblessure is Zahavi weer volledig wedstrijdfit. In de winterstop zinspeelde de Israëliër op een vertrek bij PSV. Hij kon naar Olympiacos, maar verkoos in samenspraak met zijn gezin toch een langer verblijf in Nederland. "Voor mijn eigen carrière zou dat een geweldige stap zijn”, zegt de aanvaller in gesprek met De Telegraaf. "Maar we overleggen alles samen en het geluk van mijn gezin komt op de eerste plaats. Dat voelde zich even niet meer zo comfortabel in Nederland. Maar als gezin zijn we sterk en besloten we tegen dat onbehaaglijke gevoel te vechten." Het gezin van Zahavi werd in Nederland achtereenvolgens slachtoffer van een woningoverval en een woninginbraak.

Bij PSV hoopt Zahavi dit seizoen nog minimaal één prijs in de wacht te slepen, nadat vroeg in het seizoen de Johan Cruijff Schaal werd gewonnen. De zeventigvoudig international beschikt over een aflopend contract en lijkt in de zomer dus te vertrekken uit Eindhoven. Roger Schmidt, de trainer die hem naar PSV haalde, heeft zelf ook zijn afscheid bij de club aangekondigd. "Maar ik heb nooit voor een coach gespeeld, maar voor mezelf en voor het team", zegt Zahavi.