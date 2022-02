Politie onderzoekt doodsbedreiging richting spelers van Bayern München

Dinsdag, 15 februari 2022 om 21:06 • Dominic Mostert

De politie in Duitsland onderzoekt een bedreiging richting spelers van Bayern München. Bij het kantoor van FC St. Pauli, de huidige koploper van de 2. Bundesliga, is een anonieme brief afgeleverd waarin Robert Lewandowski, Manuel Neuer en Serge Gnabry bij naam genoemd zouden worden. De brief wordt onderzocht op vingerafdrukken en DNA-sporen.

Een medewerker van St. Pauli kreeg de brief onder ogen en zocht contact met de politie. De brief zou op 12 januari zijn afgeleverd bij het kantoor van de club uit de 2. Bundesliga. "Red de competitie, red het voetbal. Dood aan de vuile Beierse varkens", zou erin staan. De politie in Hamburg, de thuisstad van St. Pauli, heeft contact gezocht met de Landeskriminalamt, die onderzoekt of in andere deelstaten soortgelijke brieven zijn ontdekt.

Politiewoordvoerder Florian Abbenseth stelt tegenover BILD dat er onderzoek wordt gedaan naar 'geweldsdreigementen en verstoring van de openbare orde'. Bayern en voetbalbond DFB hebben niet gereageerd. Het is voorlopig onduidelijk waarom de brief bij St. Pauli terechtkwam en of er sprake is van een enkele dader. Het is ook niet bekend wat er specifiek over Lewandowski, Neuer en Gnabry is geschreven in de brief.