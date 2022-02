Agüero maakt zich zorgen: ‘Ik heb het gevoel dat mijn hart niet goed werkt’

Sergio Agüero heeft nadere toelichting over zijn hartklachten gegeven. De Argentijn zette halverwege december noodgedwongen een punt achter zijn voetbalcarrière, nadat er in zijn korte periode bij Barcelona opnieuw hartritmestoornissen aan het licht kwamen, iets waar hij op jonge leeftijd ook al mee te kampen had. De voormalig profvoetballer laat weten zich zorgen te maken.

“Als ik nu probeer te voetballen of te tennissen, raak ik buiten adem wanneer ik wil sprinten. Ik heb gewoon het gevoel dat mijn hart niet goed werkt”, zegt Agüero op zijn Twitch-kanaal. De 33-jarige Argentijn kwam voor het laatst in actie op 30 oktober 2021 tegen Deportivo Alavés (1-1). Hij liet zich in het LaLiga-duel vlak voor rust vervangen vanwege pijn op de borst. Uit een eerste diagnose in het ziekenhuis bleek dat Agüero kampte met hartritmestoornissen.

Agüero laat weten dat hij aanvankelijk dacht dat hij de angst over zijn gezondheid van zich af kon schudden, maar zich al snel realiseerde hoe ernstig de situatie was. “De eerste vijftien dagen heb ik een verschrikkelijke tijd gehad”, geeft hij aan. “Toen het gebeurde, dacht ik dat het niets was en dat alles goed zou komen, maar toen ik in het ziekenhuis aankwam en ze me alleen lieten in een kleine kamer met een heleboel monitoren om me heen, besefte ik dat er iets ergs aan de hand was. En na twee dagen in het ziekenhuis begon ik nerveus te worden.”

Agüero debuteerde in 2004 op vijftienjarige leeftijd in het shirt van Independiente in het profvoetbal. Hij speelde later vijf succesvolle seizoenen voor Atlético Madrid. In 230 wedstrijden voor los Colchoneros was hij goed voor 100 doelpunten. Het leverde de Argentijnse aanvaller in 2011 een transfer op naar Manchester City, waar hij de afgelopen tien jaar zijn doelpuntendrift voortzette. In het shirt van de koploper in de Premier League noteerde Agüero 260 doelpunten in 390 duels. Voor de nationale ploeg van Argentinië kwam hij in 101 wedstrijden tot 41 goals. Alleen Lionel Messi en Gabriel Batistuta wisten het net vaker te vinden voor la Albiceleste.

Door de hartklachten werd het avontuur van Agüero bij Barcelona geen succes. Zijn eerste en enige treffer in dienst van de Catalanen maakte hij op 24 oktober, in el Clásico tegen Real Madrid (1-2 nederlaag). In totaal kwam hij tot slechts vijf duels voor de Catalaanse grootmacht. De aanvaller nam afscheid van het voetbal met een indrukwekkend palmares. Zo werd hij met Argentinië olympisch kampioen en won hij tweemaal het wereldkampioenschap Onder 20. Afgelopen zomer veroverde Agüero met het nationale elftal bovendien de Copa América. Met Manchester City won hij onder meer vijf Premier League-titels en zes keer de League Cup.