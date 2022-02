‘Marcel Brands is totaal ongeschikt voor functie van algemeen directeur’

Johan Derksen noemt Marcel Brands 'totaal ongeschikt' voor de functie van algemeen directeur, die hij vanaf komend seizoen gaat bekleden bij PSV. De analist van VI Vandaag voorziet voor Brands in zijn nieuwe functie exact hetzelfde probleem als hij signaleert bij Ajax-directeur Edwin van der Sar: "Geen boegbeeld naar buiten uit", aldus Derksen.

PSV maakte maandag zeer verrassend bekend dat Brands, die alleen nog als technisch directeur heeft gewerkt, vanaf volgend seizoen de functie algemeen directeur overneemt van Toon Gerbrands. "Marcel Brands is totaal ongeschikt voor die functie", aldus Derksen. "Toon vindt hem geschikt en bij PSV zijn ze nogal gecharmeerd van Marcel Brands, maar als iemand nou niet kan communiceren naar buiten uit, dan is het Marcel Brands. Daar krijg je nooit contact mee. Als technisch directeur kun je in een achterkamertje de boel regelen. Dan hoef je eigenlijk nooit naar buiten te treden, dan laat je de perschef het nieuws brengen. Maar Marcel Brands is geen boegbeeld, want die heeft nooit wat te melden, en als hij wat zegt, klinkt het een beetje ongeloofwaardig."

Eerder in de talkshow werd het weifelende interview van Van der Sar bij ESPN getoond. De Ajax-directeur maakte in gesprek met Hans Kraay junior over de affaire-Marc Overmars een warrige indruk, vindt ook Derksen. "Dit is toch verschrikkelijk?", aldus de oud-linksback na het bekijken van het gesprek. "Hij is in tien jaar niks gegroeid. Het is nog steeds die ex-keeper. Die jongen kan toch niet een bedrijf met 550 mensen leiden? Ook nog beursgenoteerd. Deze jongen is onzeker, die voelt zich niet lekker in deze job. Dat verbergt hij doorgaans achter een soort verkrampte arrogantie. Nu staat hij daar te hakkelen. Je kunt toch niet als zo'n groot bedrijf zo'n boegbeeld naar voren schuiven?"

Derksen sprak maandag met Gerbrands en weet waarom de directeur stopt bij PSV. "Toon heeft toen hij begon gezegd: 'Ik teken een contract, en als er een andere club komt die veel meer biedt, dan zal ik dat nooit doen. En als jullie een andere weg willen inslaan, drinken we een kop koffie en ga ik daarmee akkoord.' Hij had nu nog drie jaar contract, maar hij hoeft er geen vergoeding voor te hebben, want hij vindt het voor de club PSV heel belangrijk om de kans op het halen van Marcel Brands te grijpen. Hij zei erbij: 'Misschien is wat extra voetbalknowhow binnen de club ook wel wenselijk.' Die man is bijna 65 en heeft twintig jaar hard gewerkt, twaalf jaar bij AZ en acht jaar bij PSV. Hij zegt: 'Ik vind het eigenlijk wel mooi geweest.'"