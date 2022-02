Juventus en Atalanta delen de punten in enerverende kraker

Zondag, 13 februari 2022 om 22:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:53

Atalanta en Juventus hebben zondagavond in de Serie A de punten gedeeld. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri maakte de meeste aanspraak op een overwinning, maar leek door een fraai afstandsschot van Ruslan Malinovskyi tegen een nederlaag aan te lopen. Danilo sleepte er in blessuretijd alsnog punt voor Juventus uit: 1-1. Atalanta blijft door het gelijkspel steken op een vijfde plaats met 44 punten uit 24 wedstrijden, op 2 punten van Juventus.

Bij Atalanta was er een basisplaats voor Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer, terwijl Matthijs de Ligt aan de zijde van Juventus het hart van de defensie vormde met Leonardo Bonucci. La Vecchia Signora liet zich direct gelden via Dusan Vlahovic, die op de rand van het zestienmetergebied aangespeeld werd en Marco Sportiello met een geplaatst schot uit stand tot een uiterste redding dwong. De bezoekers zetten de jacht op de openingstreffer voort en deelden in de openingsfase de volgende speldenprikken uit. Eerst zag Vlahovic zijn kopbal net naast gaan, waarna ook Paulo Dybala na een individuele actie voor het nodige gevaar zorgde.

De thuisploeg was in de eerste helft niet in staat om in aanvallend opzicht een vuist te creëren, maar schreeuwde met een half uur op de klok moord en brand, toen Wojciech Szczesny zijn zestienmetergebied verliet en Koopmeiners omver liep zonder de bal te spelen. Zowel scheidsrechter Maurizio Mariani als de VAR vond de onbeholpen actie van de Poolse doelman echter geen kaart waard. Juventus voerde de druk in de tweede helft verder op. Zo moest Sportiello zich opnieuw strekken op een fraaie doelpoging van Vlahovic en was Adrien Rabiot dichtbij met een schot in het zijnet.

Twintig minuten voor tijd leek Berat Djimsiti even de schlemiel van de avond te worden door een hoekschop van Mattia De Sciglio bijna tot eigen doelpunt te promoveren. Waar Juventus de meeste aanspraak maakte op de voorsprong, wist Malinovskyi tegen alle verhoudingen namens Atalanta de ban te breken. Een kort genomen vrije trap van Remo Freuler werd door de invaller vanaf een meter of dertig op schitterende wijze in de linkerbovenhoek geschoten: 1-0. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini kreeg ook nog een serieuze mogelijkheid om de wedstrijd in de slotfase te beslissen, maar op aangeven van matchwinner Malinovskyi trof Hateboer van dichtbij de lat. De bezoekers leken tegen een dure nederlaag aan te lopen. Een rake kopbal van Danilo in blessuretijd bracht Juventus toch nog enig soelaas: 1-1.