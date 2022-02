Enorme blunder Patrício lijdt nieuw puntverlies Mourinho en Roma in

Zondag, 13 februari 2022 om 20:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:19

AS Roma is zondagavond op bezoek bij Sassuolo tegen duur puntverlies aangelopen. Tammy Abraham zette de ploeg van trainer José Mourinho voor rust op voorsprong, maar door fouten van doelman Patrício en Rick Karsdorp ging het in de tweede helft mis. Bryan Cristante bezorgde de Romeinen in blessuretijd toch nog een punt: 2-2.

AS Roma kwam vroeg in de wedstrijd met de schrik vrij, nadat Hamed Junior Traorè doelman Patrício in de korte hoek passeerde. Scheidsrechter Marco Guida besloot de openingstreffer echter af te keuren vanwege een handsbal van de vleugelaanvaller, waardoor de feestvreugde van de thuisploeg van korte duur was. Sassuolo toonde zich in de openingsfase het meest scherp en via een doelpoging van Domenico Berardi deelde het al snel een nieuwe waarschuwing uit.

I Giallorossi kwamen moeilijk in hun spel, maar dachten na een spaarzame uitbraak wel de ban te breken toen Abraham de bal tegen de touwen schoot. Opnieuw was arbiter Guida spelbreker, want op aanraden van zijn assistent werd voor de tweede keer dit duel een doelpunt geannuleerd. De VAR ondersteunde uiteindelijk de beslissing om de treffer vanwege buitenspel af te keuren. Waar beide ploegen genoegen leken te nemen met een 0-0 ruststand, zocht Roma toch nog met een voorsprong de kleedkamers op. Vlad Chiriches kreeg de bal van dichtbij tegen zijn hand aangeschoten door Matías Viña, waarna Guida naar de strafschopstip wees. Vanaf elf meter werd doelman Andrea Consigli door Abraham de verkeerde hoek ingestuurd: 0-1.

Sassuolo was in het tweede bedrijf vastberaden om de stand in evenwicht te brengen. De thuisploeg mocht Patrício bedanken dat de gelijkmaker al snel een feit was, toen de Portugese sluitpost een simpel ogend schot van Traorè door zijn handen liet glippen. Roma wist ook in de tweede helft niet te overtuigen en werd dankzij uitblinker Traorè dieper in de problemen gedrukt. Dankzij een dekkingsfout van Karsdorp mocht de Ivoriaan vrij aannemen in het zestienmetergebied. De aanvaller had vervolgens de hoek voor het uitkiezen: 2-1.

Sassuolo leek hard op weg naar drie punten, maar een klein kwartier voor tijd benadeelde Gian Marco Ferrari zijn elftal door na een overtreding op Abraham tegen zijn tweede gele kaart van de wedstrijd aan te lopen. Met een man minder hield de ploeg van trainer Alessio Dionisi lang stand. In blessuretijd ging het toch nog mis, nadat invaller Cristante een hoekschop binnenkopte: 2-2.