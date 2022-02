Noodlijdend Galatasaray laat voor de zesde keer op rij punten liggen

Zaterdag, 12 februari 2022 om 20:11 • Mart van Mourik

Galatasaray heeft zaterdagavond de punten gedeeld met Kayserispor in de Süper Lig. In eigen huis zag het er even naar uit dat de ploeg van trainer Domenèc Torrent zelfs tegen een nederlaag zou aanlopen, maar in de 85ste minuut verzorgde Mostafa Mohamed de gelijkmaker: 1-1. Het was de zesde competitieduel op rij dat Galatasaray, dat dertiende staat, verzuimde de drie punten te pakken. Kayserispor behoudt voorlopig de achtste plek op de Turkse ranglijst.

Net als in de afgelopen twee duels had Torrent een basisplek ingeruimd voor zowel Ryan Babel als Patrick van Aanholt. Tegelijkertijd moest Halil Dervisoglu genoegen nemen met een plek op de bank. Bij Kayserispor stond Bilal Bayazit net als in het gewonnen bekerduel met Fenerbahçe (0-1) onder de lat. Vanaf het eerste fluitsignaal ging Galatasaray fanatiek op zoek naar de openingstreffer. In de vierde speelminuut knikte Bafetimbi Gomis rakelings naast na een voorzet van Babel, waarna hetzelfde duo enkele minuten later opnieuw voor gevaar zorgde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De aanvalslust van Galatasaray leverde, ondanks een groot aantal gecreëerde kansen, in de eerste helft geen doelpunt op. Het gebrek aan scherpte in de afronding kwam de thuisploeg duur te staan, want in de 69ste minuut greep Kayserispor de voorsprong. Het was Miguel Cardoso die op aangeven van Lionel Carole de openingstreffer verzorgde: 0-1. Galatasaray vreesde voor een nederlaag, maar vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kwam men toch nog langszij. Na een hoekschop van Kerem Aktürkoglu werkte Mostafa Mohamed de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1.